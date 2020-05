Desescalada en Benicàssim: La mayoría de pubs y discotecas no abrirá en la fase 3

Aunque estarían capacitados para hacerlo, la mayoría de los locales de ocio nocturno de Benicàssim no abrirá durante la fase 3 de la desescalada, que permite la reapertura de pubs y discotecas, pero solo con un tercio del aforo. Solo unos pocos, parece que los más grandes y con capacidad exterior, lo harán. Si todo va bien y no hay ningún retraso, arrancarían la temporada el fin de semana del 20 de junio, según ha podido saber este periódico.

Esa será la excepción, porque el denominador común será esperar hasta alcanzar la nueva normalidad, a no ser que se flexibilicen las restricciones marcadas inicialmente por el Gobierno, como ocurrió con los restaurantes, que pasaron de un aforo del 30 al 50% para que resultara rentable.

"Totalmente inviable"

Los empresarios afectados explican que abrir con la limitación de un tercio del aforo es «totalmente inviable» y que llega a ser más beneficioso seguir cerrados, porque los gastos fijos de personal y materia prima suponen más que los ingresos.

Sin duda, el sector del ocio nocturno, junto al de los festivales, son de los más perjudicados y de los últimos que verán la luz al final del túnel. «La situación está complicada en estos momentos», indican. Por ello, instan a las autoridades a tenderles la mano para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. De momento, trabajan en los protocolos de prevención y seguridad.

«Estamos abiertos a cualquier diálogo para poder ayudar al sector turístico, siempre cumpliendo las premisas marcadas por las instituciones», afirman. Pero debido a las dificultades a las que se enfrentan este verano, hay varios pubs que ya han anunciado que echan el cierre y no abrirán esta temporada. Otros están a la espera y no pierden la esperanza. «Pero todo dependerá de cómo evoluciona la pandemia y de que no haya nuevos rebrotes», apuntan.

Para permanecer más unidos, han iniciado los trámites para registrar una asociación específica de ocio nocturno, que aunque irá de la mano de Ehosbe (la de hostelería) defenderá sus reivindicaciones concretas.