Desescalada en Castellón: Hallar empleo en tiempos del coronavirus

Mientras muchos castellonenses se han quedado en paro o están afectados por expedientes de ERTE, otros han encontrado trabajo. Es el caso de Simón Pau y Alina Aksamytna, que están trabajando en Consum en Benicarló gracias al programa Incorpora que Cruz Roja impulsa en el norte de la provincia con la financiación de la Fundación la Caixa. Esta iniciativa incluye un programa de formación, técnica y en competencias transversales, e intermediación laboral.

Tras realizar el curso y, justo cuando debían iniciarse las prácticas, llegó el estado de alarma por el covid-19, y tuvieron que cancelarse. Con todo, dos de los alumnos lograron entrar a trabajar en Consum, explica Mónica Pastor, técnico del programa. Ambos hicieron su periodo laboral de un mes y, tras finalizar volvieron a llamarles y están trabajando de nuevo en el supermercado.

«Todo lo aprendido lo utilizo día a día. Si no lo hubiera hecho no sabría la terminología; nos enseñaron a hacer arqueos, cómo se repone, cómo colocar productos en la bolsa, cómo tratar a cada tipo de cliente...», explica Alina Aksamytna, quien ahora se encarga de reponer y también de dar gel y guantes a la gente a la vez que comprueba que todos entren con mascarilla». Se inscribió en Incorpora porque «quería cambiar de empleo y siempre me ha gustado trabajar de cara al público», explica Alina, que antes había trabajado en hostelería y almacenes agrarios. «Una amiga me comentó que había hecho el curso y ya trabajaba también en Consum de Vinaròs y me inscribí».

En el caso de Simón Pau, «un familiar me dijo que probara por si podía ampliar mis opciones porque estaba en búsqueda de empleo y así fue: hice el curso de Incorpora de la Caixa y esto me ha dado pie a la faena».

Inserciones

En toda la Comunitat, Incorpora ha facilitado 118 empleos durante la crisis del covid-19. En 2019 posibilitó 490 puestos de trabajo a personas vulnerables gracias a la implicación de 141 empresas y cuatro entidades sociales de Castellón (Cruz Roja, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Tots Units y COCEMFE). Cruz Roja ahora está retomando contactos con las empresas de la hostelería que han comenzado a reabrir para seguir insertando a personas.