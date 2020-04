Desescalada del coronavirus en Castellón: 18 preguntas con respuesta

La desescalada que presentó el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha levantado una polvareda de preguntas entre la ciudadanía. Algunas tienen respuesta y las resolvemos desde Mediterráneo, mientras que otras deberán esperar la evolución de los próximos días para comprobar su planteamiento final o el propio desarrollo de la pandemia. Cabe recordar que los movimientos se limitan a nivel provincial, a la espera de que prospere la propuesta de la Generalitat de establecer el marco espacial por departamentos de salud.

¿Cúando se podrá quedar con amigos y para cuándo la caña en la barra?

Depende de dónde. En la terraza de un bar, se podrá quedar a partir del 11 de mayo. Los establecimientos deberán poner el 30% de las mesas permitidas por licencia municipal. Pueden ser más si el Ayuntamiento amplía el espacio, guardando siempre la distancia de seguridad. Para organizar algo en casas o masets, el asunto no está claro. Fuentes gubernamentales aseguran que, probablemente, será a partir del 25 de mayo, con condiciones que marcará una orden ministerial. Respecto a la caña en la barra, será a partir del 8 de junio, con los clientes separados en 1,5 metros.

¿Y para cuándo comer en un restaurante?

A partir del 4 de mayo se podrá ir a buscar comida y disfrutarla en casa. El 25 de mayo, esos establecimientos podrán acoger clientes si han tomado medidas para garantizar la separación entre mesas y solo ocupan el 30% del aforo. Se podrá estar sentado, no de pie en la barra. A partir del 8 de junio, si la desescalada va a buen ritmo, podrán llenar el 50% del restaurante.

¿Se puede ir a la segunda residencia y realizar visitas a familiares fuera de la provincia de Castellón?

A partir del 25 de mayo se podrá ir a la segunda residencia, pero solo si está en la misma provincia. El de la movilidad es, sin duda, uno de los temas más complejos. Hasta el 22 de junio, según concreta el Gobierno, no se podrá abandonar la provincia en la que cada cual esté, salvo por motivos laborales. A partir de la citada fecha sí, pero con condiciones para evitar posibles contagios o rebrotes descontrolados del covid-19.

¿Cuándo se podrá ver a los abuelos, familia o a la pareja en su casa?

Visitar a familiares en su hogar si será posible, al contrario que la organización de fiestas en casas. Se da permiso a partir del 11 de mayo, siempre que no sean personas vulnerables. El número máximo de personas que podrán encontrarse o mantener una cita no está determinado. Los encuentros podrán ser tanto en la calle, como en hogares o locales. Respecto a la visita a mayores en residencias, no podrán realizarse hasta la fase 3 (desde el 8 de junio) y las condiciones deberán definirse. Las visitas a centros de discapacidad y viviendas tuteladas serán en la fase 2 (25 de mayo al 8 de junio).

¿Se podrá ir a la peluquería?

A partir del 4 de mayo se podrá pedir cita y acudir a estos centros --siempre y cuando cumplan con medidas de seguridad e higiene requeridas--. Algunos de estos establecimientos ya tienen largas listas de espera para atender a clientes.

¿Y las bodas pendientes?

El Ejecutivo central considera que será a partir del 25 de mayo cuando se entre en la segunda fase del plan de desescalada hacia la nueva normalidad, el momento en que será posible celebrar enlaces por la coincidencia de un mayor grado de apertura en restaurantes y hoteles, entre otras cosas. Pero, ojo, habrá limitaciones con el número de invitados. Si se quiere tener una lista más amplia a la que invitar habrá que esperar hasta el 8 de junio.

¿Estarán disponibles las piscinas de las comunidades de vecinos o del barrio?

A partir del 8 de junio se podrá ir a la playa y también disfrutar de las piscinas, pero quizás no de todas. Habrá que garantizar una serie de medidas de higiene, seguridad y salubridad que se especificarán en órdenes ministeriales que anunciarán más adelante.

¿Cuándo abrirán los cines y teatros?

Se podrán comprar entradas con butacas preasignadas para ir al cine, al teatro, auditorios o espacios similares a partir del 25 de mayo. Habrá una limitación de aforo de un tercio para controlar las aglomeraciones. El 8 de junio esas mismas salas podrán tener ya el 50% del aforo.

¿Cuándo podrán haber velatorios?

En la fase 1, con un pequeño grupo de familiares y con protocolos de distancia física y seguridad. En la fase 2 se ampliará el número de gente que puede despedir a un ser querido fallecido.

¿Se ha determinado el momento para volver a los gimnasios?

Si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo), se podrá acudir en la fase 1, a partir del próximo 11 de mayo. También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 y solo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.

¿E ir de tiendas?

En la fase 1 ya se podrán abrir locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, pero con medidas de protección, como mamparas. La excepción son los centros o grandes parques comerciales, donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa la movilidad para desplazarse.

¿Habrá festivales de música en el inminente verano?

La incógnita sigue abierta. Ni los ayuntamientos que acogen estos eventos ni los organizadores tienen respuesta en estos momentos. Su posición actual es la de mantener la expectativa de que sean posibles de un modo u otro. En el caso de Benicàssim están en contacto permanente con los organizadores del FIB, pero actualmente no hay ninguna certeza. Habrá que esperar acontecimientos las próximas semanas.

¿Qué pasará con los bous al carrer? ¿Podrán organizarse festejos en breve?

La Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana está en contacto permanente con la Generalitat defendiendo los argumentos que esgrime el sector para que se contemple retomar la temporada a partir del próximo mes de julio, de la forma que sea. Faltará por saber cómo afectará la evolución de la pandemia a las concentraciones de gente durante la temporada estival y las decisiones al respecto de las celebraciones populares a lo largo de toda la provincia de Castellón.

¿Y en la plaza? ¿Durante este año podrán celebrarse corridas toros?

La Fundación del Toro de Lidia confía en poder organizar corridas de toros a partir de la fase 3 (8 de junio) del plan de desescalada, aunque su preocupación en estos momentos es que los espectáculos sean viables con la reducción del aforo que contempla el anuncio realizado por el presidente Sánchez.

¿Cuándo reactivarán la exigencia de actualizar la ITV de los vehículos?

La asociación nacional que agrupa las ITV ha pedido al Gobierno que apruebe una prórroga para las ITV que estén caducadas o a punto de caducar. Si se levanta el estado de alarma el día 11 de mayo, su propuesta es que establezcan una moratoria hasta el 30 de septiembre, porque temen que se produzca un colapso de las revisiones retrasadas y las que corresponde pasar a partir de la reapertura y normalización de los plazos

¿Y la apertura de hoteles?

En la fase 1 ya habrá algunos usos autorizados, sin permitir el disfrute de las zonas comunes, por lo que el buffet estará en ese momento prohibido, y siempre garantizando todas las medidas de seguridad.

¿Cuándo se podrá volver a cuidar de los huertos?

En la fase 0, a partir del próximo lunes, si se trata de huertos familiares, de autoconsumo o urbanos, siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio o en uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social para trabajarlos.

¿Hay alguna previsión para abrir las fronteras entre países del mundo?

El Ejecutivo aborda con mucha prudencia este asunto, para el cual necesitará del trabajo conjunto con los socios de la Unión Europea. Tras este paso, se deberá negociar la futura apertura de fronteras con países que no forman parte de la UE.