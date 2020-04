Los desplazamientos bajan en Castellón hasta un 80% en festivos del confinamiento

Los desplazamientos de vehículos en la provincia de Castellón han disminuido desde que entró en vigor el confinamiento, según un informe del Ministerio de Transportes en base al rastro de datos móviles. En concreto, en la provincia de Castellón las mayores bajadas se dieron el Viernes Santo y el domingo de Resurrección, con caídas de un 83 y 82% con respecto a antes de la epidemia; le siguieron el 5 de abril, con el 82% y el 29 de marzo con el 80%, igual que el 22. Sin embargo, sumando todos los días, desde el lunes 16 de marzo, la bajada media es del 64%.

En la A-7 a su paso por la provincia, el tráfico del 14 de marzo al 20 de abril ha disminuido en un 78,39% respecto al año pasado en las mismas fechas. En cambio, en los accesos al puerto de Castelló, el descenso no ha sido tan acusado, del 66%.

La Semana Santa, así como la suspensión de las actividades no esenciales del 30 de marzo al 9 de abril, se notaron especialmente en los movimientos.

Así, las salidas de la provincia fueron las que más disminuyeron de media, un 68%, siendo el domingo 12 el día de mayor descenso, con un -92%. En el interior la provincia, el suelo se dio el lunes día 13, con un -73,68%, siendo el promedio global del -58%.

Ello obedece a que en jornadas laborables el tráfico ha disminuido menos que en las festivas. Así, la semana en que se suspendieron las actividades no esenciales cayó diez puntos más que la semana anterior. En concreto, del 30 de marzo al 3 de abril la bajada se situó en torno al 63,7%. En cambio, en del martes 14 al viernes 17 fue del 51,85%.

Estos datos casan con los del Instituto Nacional de Estadística que refleja una caída de la movilidad del 67% de media, aunque en momentos puntuales ha sido del 83%. Este último análisis refleja la comparativa entre el porcentaje de castellonenses que salía de su zona de influencia antes y durante la crisis (ver cuadro).

CASTELLÓ Y VILA-REAL // Los días en los que más gente se abstuvo de desplazarse fueron el 5 y 12 de abril, junto al 22 de marzo. Sin embargo, Castelló y Vila-real tuvieron más porcentaje de salidas junto a Alqueries (12%). Estos municipios, junto con Almenara, La Llosa y Almassora (11%), así como Soneja, Artana y Borriol (10%), suman más desplazamientos.

Mientras, los que menos movilidad registran son en el norte de la provincia Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Alcalà. En el sur, la Vall d’Uixó. Y, en el interior, la zona de Morella. Esto no significa que en el resto no haya disminuido. Por ejemplo, en Castelló y Vila-real se han dividido por tres los viajes, pero partían de mayor movilidad. Sin embargo, otras zonas llaman la atención por lo poco que han disminuido los desplazamientos con respecto a antes de la cuarentena, como pasa en Benicàssim o Borriol.

Según se desprende del informe del Ministerio los desplazamientos más habituales en la provincia durante el confinamiento siguen siendo los de aquellos que recorren entre 10 y 50 kilómetros diarios (44,69% del total),entre 5 y 10 (25,55%) o de 2 a 5 (16,07%). Sin embargo, se hacen menos.

El estudio también desvela que un 61% de los castellonenses no ha hecho ningún desplazamiento durante el estado de alarma, un 33% más de lo habitual.

A pesar del confinamiento, todavía hay muchos ciudadanos que tienen que desplazarse, por ejemplo, por motivos de trabajo, en aquellos casos en los que no puede teletrabajar o no se han visto afectados por ERE o por suspensión de la actividad.

SUPERMERCADO, FARMACIA Y A PIE

Un sondeo telefónico de la Generalitat sobre el covid-19 refleja en relación a las salidas fuera del hogar que el 77,4% de los encuestados se ha desplazado al supermercado, el 47,4% a la farmacia, el 28,4% a la panadería y el 19,1% ha abandonado su domicilio para ir a su puesto de trabajo. En cambio, el 11,5% no sale de su domicilio en ningún caso.

En cuanto al medio de desplazamiento, la encuesta constata que los ciudadanos prefieren ir a pie (60,2%). Mientras, el 49,7% utiliza el coche y el 1,5% el transporte público.

Otro informe refleja que un 21,95% de los consultados observa un aumento de la sensación de ansiedad, estrés (el 16,13%) y tristeza (14,66%).

Sin embargo, según otra encuesta un 44,2% dice sentirse desanimado solo a veces y un 40,1% nunca. En cambio, un 0,8% se encuentra todo el rato deprimido; un 3,8% más de la mitad y un 7% menos de la mitad del tiempo.