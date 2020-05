Protesta formal del Consell ante el Gobierno por dejar una parte de Castellón en la fase cero

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha manifestado que "no comparte" la decisión de que la Comunitat Valenciana en su totalidad no avance a la fase 1 del plan de desconfinamiento, y ha afirmado: "No he escuchado ninguna razón, ni objetiva ni técnica, y sin embargo, sí que he visto como otras comunidades han podido pasar a la fase 1 sin reunir los criterios que reúne la Comunitat Valenciana".

Así se ha manifestado la titular de Sanidad en una declaración institucional en la que ha asegurado que hoy mismo ha pedido al ministro, Salvador Illa, que "si la decisión no era que pasara toda la Comunitat, justificaran con criterios para todo el territorio nacional cuáles iban a ser estos criterios". "No he recibido ninguna respuesta", ha aseverado.

Barceló ha manifestado: "No compartimos en absoluto la decisión adoptada por el ministerio de Sanidad, que no obedece a criterios objetivos medibles, que era como se nos transmitió que nos iban a evaluar".

La consellera ha manifestado que en la Generalitat no comparten esta decisión "por muchos motivos", y ha indicado que "han cumplido todos los criterios y las exigencias que había pedido el propio Ministerio de Sanidad". "Llevamos mucho tiempo tratando no solo de que la pandemia y el virus no se transmita, sino conteniendo además esta situación", ha indicado.

Según Barceló, entre los criterios exigidos por el ministerio se encontraba, entre otros, la incidencia acumulada de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. En la Comunitat Valenciana, esta cifra se sitúa en el 13,59, "mientras que otras comunidades autónomas, que sí han pasado a la Fase 1, superan el 60".

Además, el número reproductivo del virus se sitúa en el 0,66, "una cifra muy por debajo del 1, criterio máximo marcado por el ministerio", ha recordado Barceló.

La consellera ha señalado: "hemos estado durante todos estos meses cuidando de la Comunitat Valenciana, cuidando de todos los ciudadanos y ciudadanas". "Nuestros profesionales han estado volcados para que pudiéramos pasar a la Fase 1 y tengo que mostrar nuestra disconformidad", ha indicado.

Por eso, ha anunciado: "mañana me pondré en contacto con el ministro para trasladarle que no entendemos por qué se ha tomado esta decisión". "Espero que el Ministerio fundamente por qué ha ocurrido esta situación", ha agregado.

"Matrícula de honor"

Por otro lado, Barceló ha señalado: "cuando presentamos esta propuesta y tuvimos una reunión bilateral con el Ministerio, se nos dijo que era de matrícula de honor". "No le estoy poniendo yo nota, estoy trasladando lo que dijo el Ministerio apoyado en la capacidad que habíamos demostrado este tiempo y en la fortaleza que tiene nuestro sistema para abordar el coronavirus", ha manifestado.

Ana Barceló ha asegurado: "vamos a seguir peleando por cuidar y por poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas toda nuestra capacidad asistencial". "Seguiremos luchando y vamos a pedir que sean justos en su decisión", ha manifestado.