El Consell autoriza una cabalgata de Reyes "rápida", reuniones de hasta 10 personas y dos grupos de convivientes

El Consell ha anunciado la prolongación del cierre perimetral y el toque de queda a las 24.00 horas hasta el 15 de enero, con medidas especiales para la hostelería y los encuentros familiares navideños (aunque sin incluir a la víspera y día de Reyes: 5 y 6 de enero); así como novedades para la cabalgata de los Reyes.

El President Ximo Puig apuntó, respecto a la pandemia, que aunque el balance de casos de los últimos días es "positivo" y "esperanzador", en fiestas no es posible la "relajación" de medidas ni de la responsabilidad individual. Y más, añadió, cuando diciembre-enero son un periodo "crítico" al coincidir el coronavirus con la gripe, el frío y el contacto social. Por ello, aunque en el 2021 llegará la vacuna, insistió: "Ahora toca prudencia, prudencia y prudencia".

Medidas anunciadas por el Consell

Primera. En cuanto a la movilidad se prorroga el cierre perimetral de la Comunitat hasta el 15 de enero, salvo desplazamientos por residencia habitual o visita a familiares los días 23, 24 y 25 de diciembre; y 31 de diciembre y 1 de enero.

Segunda. El toque de queda se prorroga hasta el 15 de enero con el máximo de las 24.00 horas para circular por la vía pública, salvo las excepciones. En fiestas navideñas, se permitirá volver a casa a las 1.30 horas los días 24 y 25 de diciembre; 31 de diciembre y 1 de enero.

Tercera. Reuniones de como máximo 6 personas. Como excepción, en cenas y comidas de fiestas navideñas (24, 25 y 26 de diciembre; y 31 de diciembre y 1 de enero), máximo 10 personas, preferiblemente del mismo grupo de convivencia, y sin superar los dos grupos de convivientes..

Hostelería

Del 24 al 26 de diciembre, y los días 31 de diciembre y 1 de enero, los locales podrán cerrar una hora más tarde, a las 1.00 horas; y no podrán recoger pedidos a partir de las 24.30 horas. Máximo seis personas por mesa o si son allegados o familiares, 10.

Actividad deportiva en instalaciones

La Generalitat, como novedad, permite usar los vestuarios, con distancia de seguridad; pero no las duchas.

Acontecimientos deportivos no profesionales

El Consell permitirá público de máximo un tercio del aforo y con el límite de 150 personas.

Cabalgatas

Los Reyes Magos podrán desfilar a bordo de vehículos, de manera rápida y no se les podrá seguir, a fin de que los niños y niñas les vean, pero evitando aglomeraciones en la vía pública. Se aconsejará verlo desde las puertas de las viviendas y balcones. No se permitirá lanzar objetos a la vía pública (caramelos, etc.).