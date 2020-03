Un domingo sin deporte en Castellón por el coronavirus

Ninguno de los canales televisivos que habitualmente realizan retransmisiones deportivas, ni los privados ni los públicos, da igual que si en abierto o de pago, sin excepción, ninguno ofreció competición alguna en directo en cuanto al deporte nacional se trata. Y la provincia de Castellón no fue una excepción, dando muestras su ciudadanía de sensatez, cordura y de la concienciación de lo delicada situación que se vive por culpa de la crisis por el coronavirus. Un claro ejemplo y, evidentemente, el mayor exponente es la ciudad de Castelló, donde casi que ni se movió el aire. El de ayer fue un domingo histórico, en lo negativo, ya que además de que nadie apenas podía andar por la calle (salvo situaciones controladas y de causa mayor), ningún deportista pudo ponerse las botas, calzarse las zapatillas o subirse a una bicicleta.

La Ronda Este, habitualmente caudal de runners a cada hora del día y de la noche, parecía un desierto, los pabellones y las piscinas estaban cerrados a cal y canto, e incluso los campos del fútbol base, esos que todavía conservan lo entrañable de acoger deporte amateur, no tenían abierto ni ese bar donde tan buen carajillo se hace.

La soledad de la montaña

También echó en falta a sus habituales incondicionales fueron las montañas de Castellón. Sus sendas y pistas no solo dejaron de contar con los runners, sino que aquellos senderistas o caminantes, que suelen acudir domingo tras domingos con sus familias o sus perros tampoco pudieron acudir a realizar su liturgia habitual de fin de semana.

No queda otra que ceñirse a las normas decretadas por el Gobierno de España mediante el estado de alarma, por lo que todo el deporte provincial, profesional y amateur, absoluto o de base, sin excepción alguna, hizo caso a aquello de #YoMeQuedoEnCasa y no se disputó competición deportiva alguna.

Hablan los protagonistas

No fue difícil contactar con ellos, ya que estaban en sus respectivas casa. Mediterráneo quiso ayer sondear el estado de ánimo de algunos dirigentes de diferentes clubs de distintas modalidades deportivas, quienes ayer no pudieron sufrir junto a sus equipos.

Luis García, presidente del TAU Castelló de baloncesto, analizaba la situación en lo personal y en lo colectivo: «Soy una persona activa y no recuerdo ningún fin de semana en el que no haya salido de casa. Sin embargo, me siento satisfecho porque creo que es lo que corresponde en estos momentos. Y soy consciente de que entre todos superaremos esta crisis del coranovirus».

Eso sí, el dirigente considera que «la falta de actividad me ha servido para ver un par de películas leer un rato relajarme y estar pendiente de las noticias. Espero pronto recuperar la actividad con lo que más me gusta que es el baloncesto».

Los consejos de Pulga

Por su parte, el exfutbolista Víctor Herrero, Pulga, actualmente en la India como entrenador asistente en el Indian Super League Club Jamshedpur FC, es además el presidente y director deportivo del CD Almazora, de Regional Preferente. Conocido como Pulga, el dirigente, que está estos días confinado en Castelló, indica que «es una lástima que no podamos disfrutar del fútbol o de cualquier deporte durante este fin de semana y los venideros. Yo soy un gran enamorado del deporte y lo practico a diario, pero tenemos que tomarnos muy en serio esta situación y ser muy responsables para volver a la normalidad lo antes posible».

El mandatario apela a hacer deporte en casa: «Tengo la suerte de tener un pequeño gimnasio en el garaje que me hace estar activo, pero incluso sin pesas hay multitud de ejercicios que se pueden hacer en casa».

Incluso desvela cómo ocupa el tiempo en lo relacionado a su profesión: «Gracias a internet, el sábado vi en directo la final de la Indian Super League, a puerta cerrada, donde yo estaba trabajando y ayer hice lo propio con un par de partidos de Segunda B en diferido.

Lo importante es no desesperarse y mantener cuerpo y mente activos».

Sensatez como bandera

En deportes minoritarios como el hockey línea también apelan a la sensatez, como explica Estefanía Edo, secretaria general del Hockey Club Castellón: «Es una lástima no poder jugar ni desplazarnos. La verdad es que para los clubs y la gente que estamos trabajando junto a los deportistas se nos va a hacer cuesta arriba permanecer sin hacer nada, pero debemos apelar a la cordura y velar por el bien común».

«Ante todo se debe anteponer la salud de los ciudadanos por encima de cualquier deporte, práctica deportiva o de ocio. La gente debe ser consciente de la gravedad de esta situación y hay que adaptarse a ella como podamos, respetando las normas. Y lo que procede es que cada uno nos quedemos en casa y no salgamos a la calle mientras dure», recalca.

Los amantes del running

Otro de los colectivos afectados es el de aquellos deportistas amateurs que practican deporte al aire libre, como podrían ser ciclistas o runners. El presidente del Club Atletisme Running Castelló, Josep Soldevila, reconoce que «para los amantes del running y de la montaña se nos hace muy difícil tener que quedarnos en casa, pero lo cierto es que hay que mantener la calma en estos momentos y ceñirnos a las normas que rigen el estado de alarma». «Hay que ser más sensatos y coherentes que nunca y respetar las decisiones adoptadas por el Gobierno, porque son por el bien de todos», finaliza.