Dos muertos más elevan a seis los mayores fallecidos en residencias de Castellón por coronavirus

Dos nuevos fallecimientos elevan a seis las muertes en residencias de mayores de la provincia de Castellón. Dos en la residencia Virgen de Gracia de Vila-real y cuatro en el geriátrico San Juan Bautista de Morella. La última de estas muertes, que afectaría a uno de los usuarios de que se encontraban en aislamiento en la capital de Els Ports, se produjo ayer por la tarde, por lo que no aparece en el recuento global facilitado por la Conselleria de Sanidad.

En cuanto al segundo fallecido en la residencia de Vila-real, según ha podido saber Mediterráneo, se trata de un hombre de Onda usuario de estas instalaciones de titularidad pública, dependientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, pero que gestiona el grupo empresarial La Saleta Care.

Desde ayer el hermetismo es total al respecto de la situación de estos centros, después de que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunciase que ya no van a facilitar datos concretos por residencia y declinara informar sobre el quinto fallecido en un centro residencial de la provincia, que resultó ser el de Vila-real.

En la Comunitat hay 72 geriátricos con casos detectados, siete en la provincia. El total de residentes afectados por coronavirus son 431, 50 en Castellón, mientras que el número de trabajadores positivos asciende a 122, 14 de ellos de la provincia y, hasta el momento, han fallecido 81 residentes en toda la región.

Dada la situación, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, lanzó ayer un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía. «Se está haciendo todo aquello que está en nuestras manos para superar esta situación y me consta, asimismo, que también desde las autoridades sanitarias, concretamente desde el Hospital de la Plana, se están realizando todos los esfuerzos posibles para ello», aseguró, al tiempo que informó que desde el Ayuntamiento se ha aportado material para el cuidado y atención de los residentes y los Servicios Públicos de Vila-real mantienen un contacto «permanente» con el centro para cualquier necesidad que precisen.

Por su parte, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha reforzado los servicios del Hogar Sagrada Familia «para garantizar el bienestar de los 64 residentes». El refuerzo consiste en el aumento al 100% de la jornada a una enfermera y a ocho auxiliares y sus sustitutas y la contratación de una nueva enfermera. Además, se ha empleado a tres limpiadoras más. H