¡Echamos unas partidas! Conoce a qué videojuegos juegan los castellonenses en época de coronavirus

Muchas son las horas muertas que la gente pasa en casa debido al confinamiento por el coronavirus. Los niños y adolescentes sufren más el letargo permanente en sus domicilios. Pese a los hábitos que toda familia debe poner en práctica, siempre hay tiempo para el ocio, y para los jóvenes una de sus mayores válvulas de escape son los videojuegos. La Play Station 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e incluso los dispositivos móviles son un apoyo más para superar la cuarentena.

Ante la gran demanda mundial, desde hace algunos años se ha puesto de moda los juegos gratuitos, descargables a través de la red, denominados free to play, en los que puedes mejorar habilidades, estilos o pases de batallas mediante los micropagos. Los más utilizados son los bautizados como battle royale, batallas en tiempo real, en los que hasta 150 jugadores a la vez se retan desde todo el planeta.

Eso sí, los juegos deportivos, aventuras gráficas o de acción no han perdido su interés.

Mediterráneo desglosa, según las compañías y revistas especializadas, los videojuegos online más utilizados entres los castellonenses y que no puedes perderte en época de cuarentena.

Fornite ‘(free to play’)

Este juego ha convertido a los battle royale en un auténtico fenómeno viral, siendo uno de los títulos más jugados y populares de la historia de los videojuegos (tiene millones de usuarios). De la mano de Epic Games, es un shooter en tercera persona donde debes construir tus fortalezas o protecciones en unos pocos segundos, lo que hace que este juego sea particularmente exigente en ciertos tramos de la partida.

Call of Duty: Warzone (‘free to play’)

Activision e Infinty Ward son los ideólogos de este battle royale gratuito, juego que ha logrado el éxito desde su lanzamiento no solo por el poder y la influencia de la saga, sino también por contar con un mapa muy bien diseñado, todo lo bueno de los disparos Call of Duty: Modern Warfare y algunas novedades como Gulag, una cárcel en la que se nos encierra tras nuestra primera muerte y que nos enfrenta a otro jugador en duelo uno contra uno, y el que logre sobrevivir se ganará el derecho a volver al campo de batalla.

Minecraft (‘free to play’)

Es todo un fenómeno social. De hecho es el segundo juego más vendido de la historia sólo por detrás del mítico Tetrix. La propuesta invita a los jugadores a sobrevivir, crear y explorar un mundo abierto, dividido en biomas y compuesto íntegramente por bloques, tanto en personajes como en entornos y objetos, en un mundo en 3 Dimensiones.

Player Unknown’s Battlegrounds (battle royale)

El pionero de los battle royale, en el que 100 jugadores saltan en paracaídas a una isla y luchan por su propia supervivencia. Tiene tensión, diversión, grandes mapas y debes buscar armas y equipamientos para matar a otros rivales evitando ser eliminado.

FIFA 20 (multijugador)

En cuanto a juegos convencionales, sigue arrasando el FIFA 20, uno de los clásicos y de los más jugados del planeta, y más este año con la modalidad Clubes Pro, un modo online en el que puedes crear a un jugador propio (JP Virtual) y ocupar una posición en el campo junto con tus amigos de la forma más realista del fútbol.

El ‘League of Legends’, el más utilizado en PC

En cuanto a los videojuegos que más se utilizan o son exclusivos para PC, los ordenadores de toda la vida o portátiles, el videojuego que arrasa es el League of Legends, conocido popularmente como ‘LOL’. Es un referente clave en el campo de los eSports en el que los jugadores interpretan el rol de invocador, en un rico universo de fantasía, que luchan entre sí en batallas estratégicas de 5 contra 5 que duran entre 20 y 60 minutos, donde gana el primer equipo que destruye la base del enemigo.

Videojuegos especialzados y muy demandados en PC

El LOL uno de los juegos más jugados de todos los tiempos, siguéndole para PC el mencionado Fortnite. Además, otras propuestas de las más utilizadas en el planeta son el Counter Strike, World of Warcraft, Ring of Elysium, CS:GO Danger Zone, Dota 2 y Team Fortress 2.

Otra de las opciones: los videojuegos de cartas

Y una tercera alternativa son los videojuegos de cartas (de trableros y estrategias), como Magic: The Gathering Arena, Hearthstone o el reciente Legends of Runeterra, que está ambientado en el universo de League of Legends.