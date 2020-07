EEUU registra nuevo récord diario con más de 54.000 contagios de coronavirus

Estados Unidos alcanzó este jueves un nuevo récord diario de contagios de covid-19: 54.437 en las últimas 24 horas, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. La cifra, conocida a las puertas del largo fin de semana de celebración del 4 de julio, eleva el total de casos detectados en el país a más de 2,7 millones. En tanto, el número de muertos diario sumó 649, e incrementó el acumulado a 128.677 desde el comienzo de la crisis sanitaria global.

Pese a las cifras récord, el presidente, Donald Trump, parece vivir ajeno a los trágicos datos y a la preocupante evolución del virus. En Twitter, se ha referido al aumento de casos y le ha restado importancia, achacándolo a que se están realizando muchos test. "Hay un aumento de casos de coronavirus porque nuestros test son tan masivos y tan buenos, mucho mayores y mejores que en cualquier otro país. Son grandes noticias y aún mejor noticia es que la cifra de muertos va a la baja", ha señado en uno de los tuits a los que es tan aficionado.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!