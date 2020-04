'Els Pelegrins' de les Useres cumplirán este año su voto desde casa por el coronavirus

En condiciones normales, hoy, último viernes del mes de abril, Els Pelegrins de les Useres deberían salir de la iglesia con sus bastones rumbo a Sant Joan de Penyagolosa. No obstante, si bien la crisis del coronavirus ha imposibilitado la celebración de la ancestral rogativa, la alerta sanitaria no impedirá que los penitentes y los vecinos puedan cumplir con la tradición, aunque este año tenga que ser desde sus hogares por motivos extraordinarios.

Por ello, el Ayuntamiento y la Junta dels Pelegrins realizan estos días una serie de actos para que «participen desde su casa y como mejor consideren». Así lo explica el alcalde, Jaime Martínez, quien subraya que la propuesta busca «respetar y mantener una tradición estrechamente vinculada a la historia y a la cultura de la localidad».

Las actividades comenzaron el martes, con la colocación en los balcones de las viviendas y los edificios públicos de colgaduras con imágenes de un peregrino y la realización del Triduo, aunque este año rezando solamente un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, para después cantar los gozos en honor a Sant Joan de Penyagolosa, que se repitieron el miércoles y el jueves a las 21.30 horas.

Fervor desde el confinamiento

Entre los que no faltan a la cita está Óscar Aicart, uno de los tres cantores oficiales de la peregrinación, que, con 51 años, lleva desde los 14 realizando esta fervorosa tarea. Afirma que es «desesperante y raro» tener que vivir la histórica rogativa desde casa y que no se pueda llevar a cabo, cuando, excepto contadas ocasiones, siempre se ha realizado. «Habiendo nevado, con lluvia torrencial, viento o mucho frío, los peregrinos hemos salido, aunque hay que reconocer que el tema de la salud es fuerza mayor», reconoce.

Aicart opina que es «muy emotivo» cuando la gente sale a la puerta o a los balcones a rezar o interpretar los típicos cánticos de la rogativa, «hasta el punto de que más de uno hemos llorado estos días», comenta. Y adelanta que hoy, como tantos otros vecinos, al ser el inicio de la marcha a las 8.00 horas, entonará el canto por la salida de la procesión y este sábado hará lo propio, «esperando simbólicamente a los peregrinos con los farolillos».

Los habitantes pueden escuchar los gozos mediante la megafonía municipal, y también se retransmiten en vivo a través del Facebook del Ayuntamiento.

El apunte, por HÉCTOR GOZALBO

Hoy Els Pelegrins de les Useres no podrán cumplir con su voto hasta Sant Joan de Penyagolosa. Parece ser que será la cuarta vez en su historia en la que no acudirán a su cita anual. La primera sucedió en 1913, cuando la rogativa fue prohibida por el obispo Pedro Rocamora, por una falta de entendimiento entre el clero y el Ayuntamiento de Vistabella, respecto a la administración del santuario. Y la memoria oral indica que durante la Guerra Civil no se celebró en 1937 y probablemente tampoco en 1938, como recuerda el doctor y antropólogo Alvar Monferrer. Sin embargo, pese al confinamiento, la oración y los cantos medievales mantendrán este año el espíritu de la rogativa.

Desde sus casas, los vecinos seguirán viviendo con profunda fe su voto anual. Lo importante, ante esta situación, ya no será el hecho de peregrinar, sino la actitud interior con la que vivan este evento. Porque lo que verdaderamente al final importa no es el gesto, sino la actitud interior con la que se recibe lo que se busca. Un año más, pedid desde la confianza: da nobis salutem et pacem, et pluviam de caeli. ¡No quedaréis defraudados!