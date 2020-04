El emotivo mensaje de ánimo de unos vecinos a una enfermera de Castellón

No todo son malas noticias. Durante los últimos días, algunos sanitarios de distintos puntos del territorio nacional se han encontrado notas en su comunidad pidiéndoles que se busquen otro lugar hasta que pase la pandemia. Sin embargo en Castellón, no solo no se ha tenido noticia por el momento de mensajes egoístas por parte de los vecinos, sino que además se ha producido todo lo contrario.

Un emotivo mensaje de agradecimiento sorprendió en el ascensor a Laura, enfermera de 35 años, al volver a su casa pasadas las 22:30 después de terminar su jornada de trabajo en el Hospital General de Castellón. "Me alegré muchísimo, fue toda una inyección de motivación" cuenta. "Llevamos varios días viendo mensajes negativos en internet y cuando ves que tus vecinos te apoyan con un gesto así te hace todavía más ilusión."

En el mensaje, que adjuntamos a continuación, la comunidad se muestra orgullosa de la labor que desempeña Laura día tras día y le recuerda que, pese a que apenas se conozcan, todos los días la ven entrar y salir de casa con sus dos hijas. "Puedes contar con nosotros para lo que quieras" sentencian los vecinos en su nota de apoyo y agradecimiento.

Por su parte, esta joven enfermera de Castellón quiso mostrar su gratitud escribiéndoles y pegando en el ascensor un mensaje de contestación. "Leí el mensaje de mis vecinos la noche del lunes y el martes por la mañana ya tenían su respuesta" asegura. "Tengo que decir que ninguno de mis compañeros del hospital ha recibido un mensaje negativo por parte de sus vecinos, así que estamos muy contentos", cuenta Laura.

Por último, la sanitaria recalca que pese a lo duro que puede llegar a ser su trabajo por las incomodidades que provoca utilizar los EPIS, en la cuarta planta del Hospital General de Castellón el equipo trabaja "unido y con muy buena sintonía".