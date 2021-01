¿Es posible un confinamiento domiciliario en la Comunitat Valenciana?

¿Es posible un nuevo confinamiento en la Comunitat Valenciana? Muchos se preguntan si ante el incremento sostenido de los casos de coronavirus en Valencia, Castelló y Alicante la Generalitat decidirá aplicar el confinamiento en Valencia.

Las cifras de los contagios por covid comienzan a ser alarmantes en el territorio valenciano. Sanidad notificó a principios de semana un nuevo récord de positivos y muertos por coronavirus. Más de 4.500 nuevos casos y 92 fallecidos a causa del virus. Casi 300 municipios de la C. Valenciana tienen ya una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Municipios que optan por autoconfinarse

Por el momento hay 29 municipios confinados por su alta tasa de incidencia. Pero desde que el pasado 7 de enero se conociera el listado otras localidades valencianas como Paterna, Riba-roja, Buñol y casi una decena más han recomendado a sus ciudadanos quedarse en casa y autoconfinarse. El último ha sido Artana, que hoy mismo ha realizado un llamamiento a su vecinos tras detectar en su centro de salud 41 positivos.

Posibilidades de un confinamiento domiciliario

A día de hoy, no se puede hablar de un confinamiento en la Comunitat Valenciana. La Generalitat no contempla decretar un confinamiento total. Puig anunció el pasado fin de semana que "no se puede descartar nada" porque "vamos a vivir semanas extraordinariamente complicadas" por la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, el confinamiento ha revuelto las aguas en el gobierno valenciano. La propuesta de Compromís, aprobada el lunes por la noche, que reclama al Consell que pida al Gobierno un confinamiento domiciliario en la Comunitat Valenciana ha elevado la tensión interna. Cabe destacar que el confinamiento domiciliario en la Comunitat Valenciana, como en cualquier territorio, depende del Gobierno central.

Bulos sobre el confinamiento domiciliario

La inquietud por la actual situación de la C. Valenciana ha despertado las dudas de los ciudadanos y se han producido algunos bulos sobre un confinamiento en la Comunitat Valenciana -ampliamente desmentido- por la Generalitat.

Un controvertido bulo alertaba el pasado fin de semana a la población valenciana de un inminente confinamiento en Valencia. Un mensaje de WhatsApp en el que se indica que el Consell va a reunirse para abordar "el descontrol de contagios en la Comunitat Valenciana" y en el que, además, se advierte sobre el falso decreto de un "confinamiento general domiciliario" en el territorio autonómico. De nuevo, hay que recordar que la Generalitat Valenciana ha desmentido este bulo.