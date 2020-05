Escocia corona campeón al Celtic y baja al Hearts

La Premier League de Escocia ha decretado el punto y final de la temporada 2019-20, interrumpida por el coronavirus, y ha proclamado como campeón al Celtic de Glasgow, líder destacado, y ha decretado el descenso del Hearts, que era el colista al interrrumpirse la competición.

"La Junta de la SPFL ha determinado hoy lunes que, tras consultarlo con los 12 clubs de la Primera División, que la Premier League 2019-20 ha concluido con efecto inmediato. Las posiciones finales de la temporada se han determinado por un promedio de puntos por partidos jugados hasta el 13 de marzo de 2020 por cada club. La decisión significa que el Celtic es coronado campeón y que el Hearts baja a Segunda", señaló el organismo en un comunicado.

Cuarto campeonato decidido

La decisión del campeonato escocés se une a las del francés, neerlandés y belga, que también han puesto fin a sus campañas, mientras que la Bundesliga alemana se reanudó este pasado fin de semana, y se espera que en junio lo hagan la Serie A italiana y LaLiga Santander española.

El Celtic mandaba con autoridad en la Premier, con 13 puntos de ventaja, y un partido más, sobre el Glasgow Rangers. El equipo verdiblanco suma de este modo su noveno título consecutivo y tendrá plaza para la Liga de Campeones, mientras que el Rangers y el Motherwell, tercero, irán a la Liga Europa. El Aberdeen, cuarto, podría ser agraciado con un billete para esta competición ya que la Copa Escocesa, que da la otra plaza, no se disputará.

Sin embargo, la decisión no ha gustado al Hearts, que estaba a cuatro puntos del penúltimo, y que ya había dejado claro que no le parecía "correcto" penalizar "injustamente" a un club por la pandemia del coronavirus, por lo que no descarta acciones legales.

Asesoramiento legal

Por ello, va a presentar "en breve" una resolución que considera "una solución pragmática" a este problema actual y que, "si se respalda, brindará la oportunidad de evitar una desventaja desproporcionada, financiera y de otro tipo, de cualquier club".

De todos modos, advierte que también está recibiendo "asesoramiento legal durante todo este proceso". "Esperamos que la resolución que se esté preparando evite la necesidad de seguir este camino. La acción legal sería a la vez lenta y costosa. Sin embargo, el coste para el club de descenso sería mayor que estas consideraciones. Seguiremos luchando contra lo que creemos que es una solución injusta", sentenció el Hearts en un comunicado en su web.