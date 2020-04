Las estrellas de la música se unen para celebrar un gran concierto mundial

En estos días músicos de todo tipo, desde los más desconocidos hasta los más populares, están llevando a cabo todo tipo de actuaciones en directo desde sus casas pero, ¿qué pasa con las grandes estrellas? Pues también están organizando actos para no perder el contacto con su público y colaborar solidariamente y esta semana, más concretamente, el sábado 18 tendrá lugar un gran concierto global con artistas de primera fila. Su propósito consiste en concienciar a la gente para que se quede en casa, rendir homenaje a los sanitarios del todo el mundo, recaudar fondos y presionar a los líderes mundiales para que redoblen sus esfuerzos y no se olviden de la gente.

Se trata del One World Together at Home, una iniciativa solidaria que ha partido de Lady Gaga y Global Citizen para ofrecer un macroconcierto con músicos, pero también otros artistas y celebridades. La lista es inmensa y destacan tres leyendas vivas de la música: Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder. Pero también se han apuntado grandes músicos de todo tipo de estilos como Adam Lambert, Alicia Keys, el tenor Andrea Bocelli, Annie Lennox, Awkafina, Becky G, Billie Eilish, Billy Ray Cyrus, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Common, J Balvin, Jennifer Hudson, Jennifer Lopez, John Legend, Juanes, Keith Urban, Lady Gaga, el pianista Lang Lang, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé, Pharrell Williams, Rita Ora, Sam Smith, Shawn Mendes, Sheryl Crow, Taylor Swift, Usher o Zucchero. y hay muchos muchos más.

Actores y presentadores televisivos

A la cita también acudirán actores dramáticos y humoristas que harán de presentadores o aportarán sus testimonios Amy Poehler, Don Cheadle, Ellen Degeneres, el actor Idris Elba y su esposa Sabrina (ambos diagnosticados como positivos en coronavirus), Jack Black, James McAvoy, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Kerry Washington, Lily Tomlin, Lupita Nyongo, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker y celebridades como el matrimonio Beckham o Heidi Klum. Podrá verse en nuestro país sobre las 2 de la madrugada a través de Amazon Prime Video, Facebook, MTV, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

Un aperitivo que ya está disponible

Algunos de ellos ya han grabado pequeños encuentros desde sus casas con los fans de una media hora de duración que pueden verse en su canal de YouTube en el apartado Together at home. Chris Martin, el líder de Coldplay, nos da ánimos con su 'Viva la vida'; John Legend versiona 'Bridge over troubled water' o 'Beauty and the Beast'; Charlie Puth se marca el clásico 'You've got a friend'; el rapero Common bromea con sus fans, Niall Horan ofrece baladas guitarra en mano; Shawn Mendes y Camila Cabello hacen un dúo para su inevitable 'Señorita'; One Republic sorprende con el 'Sucker' de los Jonas Brothers; Juanes no pudo evitar cantar 'La camisa negra'; Ziggy Marley interpreta con la ayuda de sus dos niñas el 'One love' de su padre, el añorado Bob; la 'dreamgirl' Jennifer Hudson se alarga casi una hora y se decanta por clásicos como el 'All in love is fair' de Stevie Wonder con sus perritos en su regazo y el 'Memory' de 'Cats' y Gloria Gaynor, a sus 70 años, no puede evitar acabar con el otro himno de estos días, 'I will survive', y así un montón de primeras figuras más. Las grandes estrellas de la canción tampoco se rinden estos días.