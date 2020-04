La 'fake news' más espectacular que tiene al Grau de Castelló como protagonista en el confinamiento

Podríamos decir que se trata del bulo más inofensivo y espectacular de todos los que han surgido durante la crisis del coronavirus. Las ‘fake news’ están en boca de todos y algunas se han hecho virales desde que comenzara el estado de alarma. La última tiene como escenario las aguas del Grau de Castelló, donde supuestamente un barco ha podido grabar a una manada de delfines. Pues bien, ni las imágenes son en nuestra provincia (de hecho parece Valencia, extremo que no hemos podido confirmar), ni se han grabado en estas fechas. Ahora bien, el vídeo es muy bonito. Eso es indiscutible.

Fuentes del Real Club Náutico de Castellón confirman a ‘Mediterráneo’ que las imágenes es “imposible” que se hayan grabado recientemente, pues los veleros tienen prohibido navegar estas fechas por el confinamiento, que no permite la vela recreativa. Otras fuentes nos confirman que esas imágenes no están grabadas en el Puerto de Castellón, que cuenta con menos grúas para transportar contenedores de las que aparecen en las imágenes, “por no hablar de la gran cantidad de rocas que se ven, cuando la dársena de Castelló es de hormigón y es plana”.

Con todo lo dicho queda claro por tanto que se trata de un bulo. Ahora, un bulo que a diferencia de otros que circulan por las redes sociales no hace daño a nadie y que sirve para distraer al menos la vista en unas fechas cuanto menos complicadas para todos. Que todas las ‘fake news’ sean como esta nos atreveríamos a decir.

Mientras tanto, por cierto, desde Castelló algunas barcas de pesca sí siguen faenando durante la crisis sanitaria. De hecho, el número se ha incrementado. “Al principio de las 13 barcas de arrastre que éramos salían cinco, pero ahora ya nos vamos sumando muchas más”, confirma Pedro Guzmán desde el barco ‘El Paraíso’, que añade que la cantidad de fauna marina que se está viendo en el mar no es excesivamente más alta que en otras fechas: “No se ha producido una veda de paro biológico como tal, por lo que no se está notando mucho en la pesca el coronavirus para bien o para mal”.