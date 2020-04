Los fallecimientos en la residencia de Morella no cesan y se elevan a 12

Mientras los datos globales muestran una cierta estabilización en el avance del coronavirus, la preocupación por la situación en 91 residencias de la Comunitat, 12 de ellas de la provincia, es grande debido al avance del coronavirus. Han dado positivo 791 residentes y 206 trabajadores y han fallecido 166 usuarios.

En Castellón, hay tres centros bajo control sanitario; la residencia de Morella, donde ya han fallecido 12 usuarios; la de Virgen de Gracia de Vila-real con, al menos, cinco residentes muertos; y el centro de discapacitados de Segorbe, con diversos usuarios positivos, aunque no ha trascendido si ha habido algún fallecido.

Donde se ha producido un deceso es en la residencia de Villahermosa, en la que además hay varios mayores contagiados que se encuentran ingresados en el Hospital General de Castelló. «Necesitamos que hagan test a todos los mayores de la residencia, donde hay 61 usuarios, para saber si padecen o no la enfermedad. Además agradecemos a los trabajadores el esfuerzo que está haciendo para atenderlos», explicó el alcalde del municipio, Luis Rubio.

En cuanto a la situación del geriátrico San Juan Bautista de Morella continúa siendo crítica, teniendo en cuenta que, en solo 24 horas, ha sumado cuatro nuevos decesos, que elevan hasta 12 los muertos. De todos modos, ayer llegaron algunas noticias positivas al registrarse las primeras nueve altas entre los usuarios que permanecían aislados. Informa Javier Ortí.

En cuanto a la reagrupación de residentes que han dado positivo en varios centros medicalizados para romper la cadena de contagio, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, dijo ayer que todavía no se ha llevado a cabo porque se está estudiando caso por caso, a pesar de que el pasado viernes afirmó de que ya se estaba poniendo en marcha la medida.

Además, la Conselleria de Igualdad informó de que solo un residente de la provincia se ha acogido a la opción de poder salir del centro y volver a casa.