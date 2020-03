La falta de material y los cambios asistenciales «preocupan» a los sanitarios de Castellón

Los profesionales sanitarios del Hospital Provincial y del Hospital General Universitario, de Castelló, del Hospital de la Plana, de Vila-real, del Hospital Comarcal de Vinaròs, así como de todos los centros de salud de la provincia se enfrentan al coronavirus, casi, a pecho descubierto. El material esperado llegará en breve, pero todavía no lo tienen.

Durante estos días, el número de casos de afectados por este virus va en aumento en España. Y los sanitarios no son una excepción, pues están en primera línea de fuego. Ya se contabilizan 485 casos de profesionales del sector infectados en la Comunitat Valenciana, lo que representa un 30% del total. Las urgencias de los diferentes centros hospitalarios han vivido unas jornadas atípicas. «Esta crisis sanitaria no tiene comparación, los días de trabajo se hacen eternos, sin apenas parar ni un minuto, ya que tenemos que prepararnos para lo que va llegando. Son continuos los cambios asistenciales y lo que para un día es correcto al día siguiente se cambia de protocolo. Nuestro nivel de exposición es máximo», confiesan fuentes del Hospital General de la capital de la Plana a Mediterráneo.

«La situación no es de miedo, pero sí que hay muchos nervios e inquietud, ya que no sabes si puedes estar infectada o no, pero no puedes dejar de hacer tu trabajo. El nivel de estrés en estas jornadas es máximo y a muchos compañeros les afecta incluso en la vida diaria», añaden.

tema candente // Otro de los temas candentes que se derivan de esta crisis sanitaria es el del material con el que cuentan los médicos, enfermeros y auxiliares para afrontar sus jornadas frente al covid-19. «La sensación que tenemos desde dentro los profesionales es que estamos poco protegidos. Los instrumentos que tenemos para afrontar los casos del coronavirus son limitados y, en muchas ocasiones, no son los más apropiados», relatan, a la vez que inciden en que «es muy evidente que necesitamos material, equipos de protección individual (EPI), mascarillas, guantes y demás herramientas para el trato correcto ante esta enfermedad». «Todas las previsiones señalan que en los próximos días va a haber un repunte de casos en todas las zonas y el material va a ser muy importante para que los contagios no vayan a más de forma incontrolada», dicen.

Refuerzos // A los numerosos casos de sanitarios con coronavirus hay que sumar los profesionales que se encuentran en cuarentena preventiva, dato que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, declinó ayer revelar en su rueda de prensa. Asimismo, la consellera sí que señaló que ya hay inscritos en la bolsa de trabajo de forma voluntaria 1.870 profesionales, entre médicos y enfermeras hasta los 70 años y estudiantes sin tener la especialidad.

«Todos los refuerzos que se destinen a la Sanidad estos días son necesarios, estamos ante jornadas maratonianas, con una masiva afluencia de pacientes y es por ello que además del material también van a ser necesarios más profesionales», indican fuentes del Hospital de la Plana, de Vila-real, quienes añaden que, «en esta semana, por lo menos, el número de pacientes en Urgencias por casos que no son el covid-19 han disminuido, ya que los castellonenses están muy concienciados en que la única forma de vencer al virus va a ser quedarse en casa y solo salir en caso de extrema necesidad».

Asimismo, todas las fuentes consultadas por Mediterráneo quieren agradecer las muestras de cariño de todas las personas durante estos días. Los aplausos de los castellonenses cada día se reciben «como dosis de energía extra» para afrontar estas jornadas de crisis sanitaria.

El COMCAS clama para «dar la vuelta a esta situación»

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón, en representación de los 2.700 colegiados de la provincia, lleva desde el inicio de esta situación, en febrero, pidiendo, en reiteradas ocasiones, a la consellera de Sanitat equipos de protección individuales y colectivos. «Los sanitarios hemos hecho lo que teníamos que hacer, trabajar para cuidar la salud de nuestros pacientes. Y lo hemos hecho a sabiendas de que no teníamos las herramientas necesarias para trabajar con seguridad», destacan y añaden que «hay que darle la vuelta a esta situación para vencer al coronavirus».