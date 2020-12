Los farmacéuticos de Castellón exigen a Sanidad instrucciones ante los tests de covid

La venta de autotests del covid en farmacias de la provincia de Castellón está cada vez más cerca. Las distribuidoras han comenzado ya a contactar con las oficinas para conocer cuántas estarán interesadas en dispensarlos a efectos de hacer una reserva y, de hecho, hay interés en pedirlos. No obstante, tanto el colegio de farmacéuticos como el de médicos esperan que la Conselleria de Sanidad dé orientaciones claras acerca de cómo operar ante los distintos tipos de tests. La Administración autonómica, de hecho, está preparando unas instrucciones para la ciudadanía.

«Hay muchas distribuidoras que nos ha mandado a todos la consulta sobre quién los quiere», explicó el presidente del colegio de farmacéuticos, Sergio Marco, quien confirmó que «la intención de la farmacia de tenerlo y hay disponibilidad de ellos». Un extremo que confirmaron profesionales consultados por Mediterráneo. «Imagino que pronto vendrá la gente a pedir, pero no tenemos todavía instrucciones», manifestó Marco.

En estos momentos existen varios tests de autodiagnóstico del covid que, dado que tienen el marcado de la Comunidad Europea, pueden distribuirse libremente por toda España, según el Ministerio, ya que no requieren de la aprobación de la Agencia para su comercialización. No obstante, su dispensación debe hacerse a través de las farmacias y siempre bajo prescripción facultativa. El resultado se conoce en un plazo de alrededor de 10 ó 15 minutos.

Este tipo de tests han empezado a distribuirse en las farmacias de manera limitada. Según ha informado este lunes el Colegio de Farmacéuticos, estos test permiten detectar la presencia de anticuerpos del SARS-CoV-2 y sirven para ver la evolución de una persona infectada o si ha tenido contacto con el virus, pero advierten de que no están recomendados en el caso de que exista sospecha de infección.

Indican además que, al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, es muy importante que los ciudadanos comuniquen al profesional sanitario prescriptor de la prueba su resultado para su adecuado seguimiento.

FALSA SEGURIDAD DEL AUTOTEST /

El portavoz de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, considera que si las boticas pueden distribuirlos «mucho mejor porque habrá más facilidad para hacerse la prueba». No obstante, a su juicio, debería haber siempre una supervisión médica, bien desde el centro de salud o de los hospitales, de cara al control de la pandemia.

Insa también señala que si no existe tal control y un paciente da negativo, puede sentir una falsa sensación de seguridad, pues puede pensar que no tiene que tomar ninguna precaución o control.

En la misma línea, el presidente del colegio de farmacéuticos cuestiona que la gente compre un test de anticuerpos como quien compra un test de embarazo para hacerlo en casa. «Necesitamos por lo menos saber quién da positivo, porque hay que darle unas instrucciones. Esto no es tan simple», señala. Así, es más partidario de que Sanidad establezca que la gente acuda a hacer la prueba a la farmacia porque, así, en caso de positivo, la remitirían al centro de salud para que se confirme con la PCR porque los test in vitro, de anticuerpos y antígenos no tienen la misma fiabilidad.

INSTRUCCIONES / A su vez, Marco, matiza que «hay que tener en cuenta lo que buscas». Por ejemplo, si quieres saber si una persona ha pasado el covid en algún momento de su vida o si lo padece en esos momentos. «Eso es lo que las autoridades sanitarias tienen que pensar y trasladar», añade. En ese sentido, la secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro, explica: «estamos preparando unas instrucciones para la gente. La clave radica en para qué sirve cada test, qué información me va a dar y qué tengo que hacer con ella, es lo que vamos a regular».

Navarro refleja que el test de anticuerpos solo informa de si has pasado o no el covid. «La venta es posible en el momento en que la agencia europea lo autoriza. Otra cosa es que establezcamos algún tipo de regulación o medidas y lo acordemos con las farmacias, si se nos tiene que notificar o no el resultado, que en el caso de los anticuerpos no es necesario».

Por su parte, el colegio de médicos afirma que todavía no ha comenzado a recetarlo pero que ha de ser la Conselleria quien decida sobre este tema.

Insa destaca la importancia, en caso de que haya un positivo, que se dé parte a Sanidad para poder hacer un rastreo de los contactos, posibles incidencias o bien su reconfirmación con PCR.

EL MINISTRO PIDE PRUDENCIA // Por su parte, el ministro, Salvador Illa, lanzó un mensaje de prudencia en cuanto a los test de anticuerpos ya aprobados. "Somos partidarios de cuantos más tests, mejor, pero no son un pasaporte de seguridad absoluta y no nos eximen de tomar medidas de prevención: hay que saberlo interpretar y hacerlo bien", ha concluido.

Illa también explicó que además están estudiando estos días la petición de realización de test de antígenos en farmacias y se ha pedido informes a las direcciones generales y a los ámbitos del Ministerio "concernidos" para tomar una decisión. "Espero tener información en el curso de estos primeros días y tomar una decisión esta semana si es posible", ha adelantado.