Las farmacias de Castellón agotan geles y termómetros y el paracetamol escasea

En la puerta de la farmacia que regenta Asunción Vicente, en la avenida Valencia de Castelló, hace varios días que cuelga un cartel en el que advierten a los clientes que no quedan ni termómetros, ni geles hidro-alcohólicos, ni guantes, ni mascarillas. Algunos de estos productos llevan varias semanas agotados, se acabaron incluso antes de decretar el estado de alarma, y los que llegan lo hacen a cuentagotas. Y no es la única oficina de la provincia en esta situación. Al contrario, esa es la tónica general. «Para este tipo de productos tenemos una lista de espera de cientos de pacientes y, aunque paracetamol de momento queda algo, empieza a escasear», cuenta Piluca Olivert, de la farmacia Avenida del Mar, en la capital.

Aunque la mayoría de clientes lo entiende y acude a la farmacia solo cuando es imprescindible, hay personas que siguen comportándose como si coronavirus no fuera con ellos. «Hay gente que viene tres y cuatro veces a la semana y, pese a que les advertimos que hay que quedarse en casa, algunos no nos hacen caso», destaca Irene Tarragán, de la botica de Asunción Vicente.

Sergio Marco, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, insiste en que si faltan productos como geles desinfectantes y mascarillas para que los profesionales puedan protegerse y se puedan también vender al público es porque el Gobierno los tiene incautados. «Como colegio hemos intentado hacer un pedido, pero ninguna empresa se atreve a traer ese material», describe, mientras recuerda que estos productos son vitales para que los farmacéuticos se protejan.

Como los centros de salud están cerrados (presencialmente solo se atienden urgencias), los farmacéuticos hacen de médicos, de psicólogos y hasta de maestros. Y muchos también hacen una labor solidaria. «Tenemos pacientes a los que llevamos el tratamiento a domicilio», añaden desde la botica Avenida del Mar pero simplemente a título personal y fuera de horario de farmacia puesto que son personas muy vulnerables que no tienen la posibilidad de acudir a la farmacia. No hacemos servicios a domicilio puntualizan.