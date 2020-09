Las farmacias de Castellón piden poder sacar las muestras PCR para paliar el colapso de atención primaria

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón lanza a Sanidad una nueva propuesta: poder tomar en las farmacias de la provincia las muestras de las pruebas PCR que ahora se extraen en ambulatorios y hospitales. Con ello, creen que podría minimizarse la carga de trabajo que tiene atención primaria y que es objeto de críticas entre pacientes y protestas entre sanitarios. Asimismo, consideran que la implementación de esta propuesta haría más cómodo el trámite a los pacientes, que podrían acudir a un gran número de boticas --más cercanas a sus domicilios que los centros que practican ahora las PCR-- para que les extrajeran la muestra.

«Nosotros proponemos encargarnos únicamente de la extracción,no del análisis. Una vez obtenida la muestra, la enviaríamos al laboratorio del Hospital General, igual que hacen los centros de salud», indica Sergio Marco, el presidente de los farmacéuticos.

TEST SEROLÓGICOS EN INTERNET

En este sentido, Marco sostiene que también abogan por poder vender en sus establecimientos test serológicos, unas pruebas que ahora mismo se comercializan en numerosos portales internet y cuya fiabilidad arroja muchas dudas --los precios van desde los 40 euros de un test rápido hasta los 120 euros por una PCR que siemore debe ser analizada por un laboratorio, pero que en algunas web se ofrece con unas instrucciones que simulan el proceso correcto--.

Los farmacéuticos de Castellón se suman, así, a la propuesta también realizada por sus homólogos en Madrid, quienes incidieron recientemente en que «no tiene sentido que los test de detección del virus SARS-CoV-2 o de anticuerpos estén a la venta en internet, sin ninguna garantía legal ni sanitaria para los ciudadanos, y no sean accesibles a la población a través de las oficinas de farmacia».

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, no se ha mostrado partidario hasta la fecha de permitir la venta de las llamadas «pruebas rápidas». Preguntado por esta cuestión, se refirió días atrás a la dificultad añadida que puede suponer tener positivos o negativos que no tengan garantizada la fiabilidad.

A pesar de haber trasladado ya por escrito a la Conselleria de Sanidad sus propuestas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón no ha recibido respuesta del área de Barceló respecto a su último ofrecimiento. Y es que, como publicara este periódico hace unos quince días, junto a los veterinarios de la provincia, sugirieron a la Generalitat poder relizar funciones de rastreadores ante la escasez de este tipo de profesionales para encapsular brotes --de hecho, el Consell pidió al Gobierno la incorporación a estas labores de 150 efectivos de la UME y 30 de ellos ya están en Bétera--.

Actualmente, en Castelló solo se extraen muestras PCR en el centro de salud de Gran Vía y en el Hospital General. Como avanzó Mediterráneo el pasado sábado, el ambulatorio de Fernando el Católico ya prepara una carpa para sumarse a la realización de estos test en menos de 15 días.