Fernando Simón: "Toda la Comunitat Valenciana podrá plantearse el cambio a la fase 1 en días"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha garantizado esta mañana que toda la Comunitat Valenciana podrá plantearse el paso a la fase 1 de la desescalada en unos días.

Preguntado en rueda de prensa por si podría especificar los indicadores que han dejado fuera a 14 de los 24 departamentos valencianos, una petición que el Consell lleva realizando desde hace días, Simón ha asegurado que hay dos o tres aspectos que antes no se podían mejorar pero que ahora si va a ser posible.

Ha dicho que no es comparable la situación de los 10 departamentos que sí han pasado de fase con los 14 que no lo han conseguido y ha asegurado que está muy relacionado con los riesgos asociados a la situación epidémica que es más favorable en unos departamentos que en otros y a los riesgos no detectados porque en la Comunitat Valenciana existe un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les ha practicado un test diagnóstico, algo que estará preparado en días.

Simón ha restado importancia a pasar de fase unos días antes o unos días después aunque ha matizado que es importante para determinados colectivos. Con todo ha asegurado que toda la Comunitat Valenciana podrá plantearse el paso a la siguiente fase en los próximos días porque estará en una situación muy positiva.

Respecto a los informes que ha requerido el Consell, Simón señala que se han realizado desde Salud Pública y que si se los solicitan se compartirán sin ningún problema. Ha dicho que los criterios en general están relacionados no tanto con las capacidades que tiene la Comunidad Valenciana que son altas en muchos indicadores sino con los mencionados riesgos asociados a la situación epidémica.