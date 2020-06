De esta forma Pau Torres apoya la campaña #SomUJIcontraCOVID

El futbolista del Villarreal CF Pau Francisco Torres apoya la campaña que ha impulsado la Universitat Jaume I de Castelló cuyo lema es: #SomUJIcontraCOVID, con el objetivo de minimizar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El central del Villarreal CF y de la selección española se suma a una causa más en la lucha por contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19.

Se trata de una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los más necesitados. La propia UJI la resume de la siguiente manera: "Necessitem la teua col·laboració per pal·liar els efectes negatius que està provocant i provocarà la COVID-19 en la nostra comunitat universitària i en la societat. Fes-te'n donant i ajuda’ns a aconseguir recursos per a donar suport al nostre estudiantat més vulnerable i per a investigar contra el coronavirus. Recorda que la teua donació té importants deduccions fiscals. Si realitzes una aportació igual o inferior a 150 €, podràs deduir-te de la quota íntegra de l'IRPF fins al 85% de la donació".

Junto a la noticia, Mediterráneo te ofrece el vídeo promocional de Pau Francisco Torres en favor de esta campaña.