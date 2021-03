Francia prepara el confinamiento de París para frenar la tercera ola

Un año después del estallido del coronavirus en Francia, la degradación de la situación sanitaria no deja otra opción: nuevas restricciones suplementarias serán anunciadas este jueves y afectarán a los territorios donde la covid-19 circula con más virulencia. En especial, su capital, París, y el área metropolitana.

Este mismo miércoles, tras la celebración de un Consejo de Defensa consagrado a la evolución de la epidemia, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, confirmaba que las nuevas medidas, cuyo anunció vendrá de mano del primer ministro, Jean Castex, y del ministro de Sanidad, Oliver Véran, entrarán en vigor a partir de este fin de semana.

"Con las variantes, el panorama ha cambiado, es casi una nueva epidemia hoy en día, tres cuartas partes de los departamentos registran una incidencia al alza", explicó Attal para justificar la decisión gubernamental.

Las nuevas normas afectarán, en especial, a la región de Île-de-France -que engloba a la capital francesa- y de Hauts-de-France, así como a sus territorios colindantes. Las medidas serán concertadas entre los prefectos y los diputados locales antes de hacerse públicas.

Umbral rebasado

Este lunes 15 de marzo, la tasa de incidencia en Île-de-France alcanzó los 400 casos semanales por cada 100.000 habitantes, superando así el umbral establecido por Castex para reconfinar a la población. "Ha llegado el momento de considerar nuevas disposiciones para la región parisina", confirmó el primer ministro en el plató de BFMTV.

Sin avanzar ningún detalle sobre las futuras restricciones, el jefe del Ejecutivo no descartó "la hipótesis" de un confinamiento regional limitado a los fines de semanas. "Hay que ser eficaz y justo", señaló. "Eficaz significa tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Hay que hacerlo de forma equitativa: no hay ninguna razón para no imponer las mismas medidas de una parte del territorio con respecto a otro", continuó haciendo referencia a Alpes Marítimos, Pas-de-Calais y Dunkerque, que ya conocen este régimen alternativo de confinamiento.

Una medida insuficiente

"No tendría ningún sentido" reforzar únicamente las medidas durante el fin de semana, consideró Rémi Salomon, presidente de la comisión médica de la Asistencia Pública-Hospitales de París, en una entrevista este miércoles. "También tenemos que hacer algo durante la semana, reducir el contacto los siete días de la semana", reivindicó el experto para quien el toque de queda nacional a las 18 horas, en vigor desde mediados de enero, no es "suficiente" para hacer frente a la curva de contagios y al aumento de la tensión hospitalaria.

Este martes, 4.239 pacientes de covid-19 se encontraban hospitalizados en los servicios de reanimación franceses, la cifra más elevada desde noviembre. Entre ellos, 435 fueron ingresados en las últimas 24 horas, superando los 401 ingresos del día anterior. La situación es especialmente preocupante en la región parisina, que acumula una cuarta parte de estos pacientes en cuidados intensivos. Desde la semana pasada, los hospitales parisinos se han visto obligados a reprogramar operaciones y a trasladar a sus pacientes a otras regiones.