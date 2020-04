Una frutería de pakistaníes en Castelló regala la compra a los sanitarios durante el estado de alarma

La colonia de pakistaníes en Castelló y provincia está cada vez más involucrada dentro de la sociedad castellonense. El grado de implicación es tal que, dentro de dicho colectivo, están surgiendo ayudas de lo más solidario para ayudar a aquellos afectados directa o indirectamente en combatir el coronavirus. De hecho, Frutas y Verduras L'Horta Mediterrànea, propiedad de Azam Nawaz, que lleva más de 10 años afincado en la capital de la Plana, ha decidido regalarle la compra a todos aquellos profesionales sanitarios que así lo deseen mientras dure el estado de alarma.

Dicho establecimiento está ubicado en la calle Arrufat Alonso de la capital de La Plana, y en la que su propietario ha querido "tener un gesto con todos aquellos profesionales de la sanidad, ahora en estos momentos tan duros en los que están expuestos y en primera línea velando por la salud de todos los afectados por el covid-19".

Sin duda, un gran detalle humano al que Azam Nawaz le quita hierro: "Es tiempo de ayudarnos entre todos", dice. Por ello, "aquel sanitario que así lo desee y se identifique como tal, tendrá su compra totalmente gratuita", añade.

The Phone Shop Vila-real se suma y no cobra la mano de obra a sanitarios y agentes de policía

Pero no solo L'Horta Mediterrànea pone su grano de arena dentro de la colonia pakistaní en Castellón. La tienda The Phone Shop Vila-real, de telefonía móvil, también ha puesto en marcha una iniciativa por la cual "no le cobramos la mano de obra en todas las reparaciones que necesiten tanto los sanitarios como la policía y otros miebros de los cuerpos y fuerzas de seguridad", como explica a Mediterráneo su propietario, Abdullah Nasar.

Una colonia con más de 5.000 pakistaníes en toda la provincia

Cabe destacar que la colonia de pakistaníes que reside en la provincia de Castellón supera las 5.000 personas. Al respecto, los residentes procedentes del país asiático tienen creada una asociación, denominada Pakistani Comunity, presidida por Nasrullah Khan, quien argumenta que "los pakistaníes llevamos ya varias décadas residiendo en Castelló y otros pueblos de la provincia, como Vinaròs, Benicarló, Burriana o Vila-real". "Nos sentimos muy bien acogidos en Castellón y por ello, en esta época de crisis sanitaria por el coronavirus estamos fomentando iniciativas para ayudar a todos los afectados por esta pandemia de forma directa o indirecta", finaliza.