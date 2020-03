Gal Gadot, Natalie Portman, Amy Adams, Mark Ruffalo y más estrellas cantan 'Imagine'

Un nutrido grupo de actores y músicos estadounidenses se han unido para cantar por turnos 'Imagine', el himno compuesto en 1971 por John Lennon. El vídeo de esta nueva e inspiradora versión de la popular canción del 'exbeatle' lo ha subido a su cuenta de Instagram Gal Gadot, la estrella de'Wonder Woman'. Pero no es la única que participa: también podemos ver a Natalie Portman, Mark Ruffalo y Amy Adams, entre otros muchos famosos.

Desde su dormitorio, la actriz y modelo israelí, de 34 años, explica esta bonita iniciativa. Cuenta que en su sexto día de "autocuarentena" se sintió "filosófica" sobre la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo. También confiesa que esta idea le surgió tras ver un vídeo del confinamiento en Italia, donde un hombre tocaba 'Imagine' con su trompeta desde el balcón de su casa para que sus vecinos le escucharan y se animasen.

"Había alto tan poderoso en ese vídeo", asegura Gadot, antes de entonar las primeras líneas de la canción (también será ella la que al final concluya el tema con los últimos versos de Lennon): "Imagine there's no heaven..." ("Imagina que no hay paraíso").

"Lo superaremos juntos"

"Estamos juntos en esto, lo superaremos juntos. Imaginemos juntos. Canta con nosotros ❤ Todo amor para ti, de mí y mis queridos amigos", escribe la artista en Instagram, que también ha participado en varias entregas de 'Fast & Furious'.

Además de Gadot, también cantan -y algunos asombrosamente bien- Natalie Portman, Mark Ruffalo, James Marsden, Sarah Silverman, Kristen Wiig, Amy Adams, Sia, Pedro Pascal, Jamie Dornan, Zoe Kravitz, Chris O'Dowd, Leslie Odom Jr., Eddie Benjamin, Ashley Benson, Lynda Carter, Jimmy Fallon, Will Ferrel, Norah Jones, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo, Labrinth y Maya Rudolph.

El clip, de tres minutos, lleva más de tres millones de reproducciones en tan solo 10 horas.