El Gobierno argentino difunde los nombres de los vacunados de forma preferencial

El Gobierno argentino difundió este lunes una lista de personas vacunadas de un modo preferencial en un hospital público bonaerense. El escándalo por la "vacunación VIP" o "Vacunagate" le ha costado el cargo al ministro de Salud, Ginés González García, a pesar de la ponderación que le tiene el presidente Alberto Fernández por su papel desde que se inició la pandemia. La nómina, integrada por 70 personas, fue dada a conocer por la reemplazante de González García en esa estratégica cartera, Carla Vizzotti. Entre las personas que accedieron al privilegio de la inmunización se encuentran el expresidente peronista Eduardo Duhalde (2002-03) y su esposa, así como dirigentes del partido gobernante. La flamante ministra instruyó la auditoría del registro de los vacunados en todo el país.

Vizzotti, quien tuvo un papel relevante en las negociaciones con Rusia que permitieron la provisión de la vacuna Sputnik V, dijo que con estas medidas se busca "trasparentar, informar y generar todas las acciones necesarias" para clarificar todo lo referido al proceso de vacunación. La funcionaria aseguró que "de ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud". Se ha tratado de "una situación muy puntual, excepcional, equivocada y que se han tomado las medidas necesarias". También remarcó que la mayoría de las personas incluidas en el listado brindado por el Hospital Posadas son "personal estratégico" y "relevantes para mantener el funcionamiento del Estado".

El escándalo

La polémica se desató el viernes último, cuando Horacio Vertbisky, un periodista de 79 años de reconocida trayectoria en el tema de los derechos humanos, reveló haberse vacunado en la sede del Ministerio de Salud gracias a su amistad con González García. Pocas horas más tarde, el presidente Fernández echó al funcionario. Este lunes, el fiscal Eduardo Taiano imputó al exministro y a su sobrino y exjefe de gabinete, Lisandro Bonelli, por su responsabilidad en el 'Vacunagate' y allanó dependencias del ministerio de Salud y del Hospital Posadas.

Desde que comenzó la pandemia, casi 51.200 personas murieron y más de dos millones se infectaron de covid-19. De momento solo se ha habilitado la vacunación de personal sanitario y adultos mayores -en el caso de Buenos Aires mayores de 80 años-, con turno tramitado por internet y asignado en función de la disponibilidad de dosis.

Para el diario 'La Nación', la hoja de ruta que Alberto Fernández diseñaba para relanzar su Gobierno con mira a las elecciones parlamentarias de octubre "acaba de resquebrajarse" a partir de un escándalo que "puso bajo un manto de duda y sospecha social" a una administración peronista que viene teniendo serias dificultades para enfrentar la crisis económica agravada por la pandemia . "El 'affaire' de las vacunas iba directo a la línea de flotación del Frente de Todos. Sin credibilidad no hay forma de ganar una elección por más buen programa que se tenga. La transparencia es a la credibilidad, lo que él no robar es a la honradez. El uno no se explica bien sin el otro", señaló por su parte el diario 'Página 12'.