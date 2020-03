El Gobierno prevé una moratoria para quienes no puedan cerrar el lunes

A nadie se le escapa lo complicado que iba a tener el Gobierno acotar qué actividades son esenciales y cuáles no para incluirlas en el decreto de cierre económico. Pero lo cierto es que los problemas han rodeado hasta el último momento la puesta en marcha del endurecimiento del confinamiento para controlar la propagación del coronavirus. Aunque el Consejo de Ministros aprobó la decisión este domingo a mediodía, el texto no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta poco antes de medianoche. El documento es esencial porque detalla qué sectores pueden continuar con su actividad este lunes y cuáles no. Las dificultades de implementar una medida inaudita obligaron al Ejecutivo a plantear una moratoria a la norma.

"En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial", establece el decreto.

La moratoria fue anunciada poco antes de publicarse el BOE por la ministra de Defensa, Margarita Robles en una entrevista en La Sexta. Explicó que la norma se estaba "ultimando" y argumentó que acometer precisiones "a veces no es tan fácil" porque son cuestiones laboriosas. Reveló, además, que se establecerá un plazo para que determinadas actividades no se paralicen de forma abrupta y para permitir a los empresarios que preparen el cierre temporal.

Embrollo

El embrollo llega después de que los presidentes autonómicos transmitiesen a Pedro Sánchez sus recelos ante esta medida y después de pedirle que adaptase el cierre económico a cada comunidad según sus circunstancias, algo a lo que el jefe del Ejecutivo se negó.

El presidente del PP, Pablo Casado, lamentó a las once de la noche la "improvisación" del tercer Consejo de Ministros de la semana. " Es inadmisible que millones de trabajadores no sepan si mañana tienen que trabajar y en qué condiciones. Los españoles no merecen más mentiras, incompetencia y luchas internas", escribió en Twitter.