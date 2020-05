Guía de Trivial para moverse sin temor a multas por Castellón

La entrada de todos los castellonenses en la fase 1 ha llegado acompañada de medidas que tienden a una mayor libertad de las actividades sociales y la movilidad, pero ha dado lugar a contradicciones y dudas. A cada comparecencia del Gobierno para explicar lo que está permitido y lo que no, le sigue un debate para interpretarlo. Las respuestas no quedan claras hasta que se publican en el BOE. La casuística es enorme y el cambio constante.

Un aluvión de normativa que provoca absurdos como que un grupo de amigos pueda moverse en coche desde hoy por toda la provincia para irse a almorzar, pero no pueda salir del municipio a hacer deporte en la montaña. Te damos respuesta a las dudas más habituales.

Pareja. ¿Puedo ir a ver a mi novia a otro municipio? Sí, de hecho es el equivalente a ir a la segunda residencia, que está permitido en la fase 1, tal y como contempla el artículo 7 de la orden SND 399/2000 de 9 de mayo que permite la circulación por toda la provincia.

Ocio. ¿Se puede ir a la playa si no eres de un municipio litoral? Si vas a ver a un amigo que vive en la playa, sí. Pero si solo quieres ir a pasear, no puedes.

Bares. ¿Se puede acudir a una terraza de un bar a cualquier hora con un niño? Otra incongruencia, sí se puede. Acudir a una terraza no es una actividad recogida en la orden que fija límite horario.

Cambio de municipio. ¿Se puede ir a un bar o a una peluquería de otra localidad? Sí. Se puede acudir con total libertad a negocios de otro municipio dentro del límite provincial, y puede utilizarse el vehículo, porque la orden no hace mención expresa a este.

Deporte. ¿Puedo desplazarme a otros municipios para hacer deporte o pasear? No, si no es en un recinto cerrado. La práctica de deporte no profesional está recogida en la orden SND 380/2020 de 30 de abril sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre y solo se puede practicar una vez al día dentro de las franjas horarias permitidas (de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 horas de la noche) si el municipio tiene más de 5.000 habitantes. No se puede salir del municipio a practicar deporte o pasear ni hacer uso del coche para desplazarse a un espacio público para realizar actividad física.

Bicicleta: ¿Se puede cambiar de localidad en la práctica deportiva del ciclismo? No se puede salir de los términos municipales.

Trail. ¿Puedo ir desde la capital a correr por la montaña? No se puede hacer deporte fuera del municipio. Sin embargo, sí se puede quedar con amigos en un pueblo del interior a almorzar en los bares donde suelen ir los corredores y ciclistas.

Ciclismo. ¿Se puede salir en grupos de hasta 10 personas? No, la práctica de deporte debe ser individual (artículo 2.3 de la orden SND 380/2020). Lo que habilita la orden SND 399/2020 es turismo activo de naturaleza para grupos de hasta 10 personas con empresas registradas.

Entrenamiento amateur. ¿Puedo practicar deporte fuera de la franja horaria deportiva en una instalación de otro pueblo? Sí, se recoge que no hay horario dentro de la provincia para desarrollar esta práctica.