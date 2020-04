Qué hacer para someterse al test y dudas sobre síntomas, las consultas más frecuentes

El servicio de atención telefónica lanzado por Prensa Ibérica y Clínica Corachan el pasado 25 de marzo está cumpliendo una labor social esencial para cientos de ciudadanos que se dirigen a él para recibir orientación y resolver sus dudas sobre el coronavirus.

Las consultas más frecuentes están relacionadas con la sintomatología de la enfermedad, las medidas de protección que pueden adoptarse y los circuitos que deben seguirse para poder realizar el test del covid-19 por la vía privada.

Tengo fiebre y tos, y quiero hablar con un médico para valorar si tengo que ir al hospital, cuánto tiempo debo permanecer aislado si llevo días con fiebre, cuántos días han de transcurrir para considerar que no estoy contagiado, una vez recuperado ¿soy inmune?, estoy contagiado y no puedo dejar a los niños con nadie ¿cómo debo actuar, quiero hacerme la prueba ¿puedo ir al hospital a que me la hagan?, ¿qué precauciones debo seguir para no contagiarme?

Esta es solo una mínima muestra del tipo de preguntas que los ciudadanos dirigen por teléfono al equipo de especialistas médicos del Campus Corachan. En las dos últimas semanas están informando sobre infinidad de aspectos que van desde las vías de transmisión y el período de incubación hasta dudas sobre el tratamiento médico, pasando por cuestiones de protección sobre el uso de las mascarillas o las precauciones en el lavado de la ropa.

Este servicio telefónico solidario está disponible, de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, mediante el número de teléfono 93 553 05 13.

El proyecto responde al espíritu de compromiso social y servicio público con que Prensa Ibérica y Clínica Corachan desean ayudar a la población en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. Ambas empresas han puesto en marcha además un consultoría de psicología para atender a los ciudadanos de forma gratuita con profesionales colegiados a través del portal BuscandoRespuestas.com.