Hiba Abouk responde a los que la critican por salir en familia

La actriz Hiba Abouk ha compartido una tierna foto paseando por el campo junto con su pareja, el futbolista cedido por el Real Madrid al Borussia Dortmund Achraf Hakimi, y su hijo Amín, de dos meses. Al pensar que estaba incumpliendo las normas del Gobierno, que impiden salir de la vivienda en grupos, muchas personas no dudaron en criticar la actitud de Abouk frente al confinamiento.

Y es que la normativa actual impuesta por el Ministerio de Sanidad permite que los hijos salgan a pasear una hora al día, pero solo acompañados por uno de los padres. En los comentarios que recibió Abouk se la criticó precisamente por ser dos los adultos que llevaron a su hijo a pasear, y no uno como ordena el Gobierno.

No vive en España

La actriz no dudó en responder a las críticas, demostrando que no eran acertadas. Y es que ella y su familia no se encontraban en España, sino en Dortmund, Alemania, como indicaba una etiqueta en la foto. “Para los ‘atrevidos’ que comentan esta foto dando lecciones de civismo, no me encuentro en España desde hace meses. Consejo: informaros antes de comentar. Buenas noches”, ha escrito contundente la intérprete en sus redes, dejando en evidencia a los que la habían criticado. Y es que en Alemania está permitido salir a pasear y hacer deporte en grupos pequeños, por lo que la actriz y su familia cumplieron estrictamente la normativa.