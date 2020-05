La hostelería de Castellón ya ve la luz con el nuevo aforo del 50% para terrazas

Son muchos los hosteleros de Castellón ansiosos por reabrir sus negocios pero muchos incluso se planteaban no levantar la persiana hasta finales de junio por la limitación del aforo. Ahora, ven la luz. Y es que el Gobierno central reculó y anunció anoche que, a partir del 11 de mayo, permitirá que las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes abran con aforos del 50%, en lugar de un tercio como estaba previsto. A la espera de analizar hoy «la letra pequeña» en la orden que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), son optimistas.

Desde Ashotur, su vicepresidente ejecutivo, Luis Martí, opinó: «Hoy somos más optimistas. Creemos que el Gobierno central está escuchando y modulando las medidas. Es un avance que cambia la perspectiva. Un paso adelante en la buena dirección, a la espera de ver la letra pequeña».

Con todo, Martí abogó por «seguir avanzando en medidas de distancia social, más que el aforo. Si a muchos todavía no les compensa abrir en la fase 1, esperaremos a la 2. Lo importante es seguir dando pasos firmes y lograr el equilibrio entre la preservación de la salud y de las estructuras empresariales y el empleo». Ashotur, en su preprotocolo frente al covid-19, a falta del oficial, incluye la distancia que debe haber entre mesas: de 1,5 a 2 metros, dejando zonas de tránsito libres para clientes y servicio.

Para Ashocas, en boca de su presidente, Álvaro Amores, con un tercio de aforo era inviable la desescalada anunciada. Pero todo cambia con un 50%. «Es un paso muy importante. Si antes pensábamos que solo podría abrir el día 11 un 30% de los locales con terraza, ahora, creo que se apuntará un 70%. Se podrán cubrir dos turnos de trabajo y eso ya compensa. Es casi como trabajar con el restaurante lleno».

Y en Altur-Hosbec, su presidente, Alexis de Pablo, se mostró a favor de ampliar aforos: «A los hoteles no nos afecta tanto, pero también tenemos cafeterías, terrazas y restaurantes e incluso discotecas. Aunque podremos abrir en mayo, esperaremos a julio, al turismo, cuando se permitan trayectos entre provincias».

Otras medidas para dar oxígeno

Satisfechos con el aumento de aforo, el sector turístico de Castellón sigue reclamado, para afrontar esta crisis, poder ocupar más espacio de vía pública con las terrazas, ampliar horarios de turno de cena, bonificar tasas y rebajar el alquiler mientras dure el estado de alarma. Consistorios como Castelló, Vila-real u Onda, entre otros, son receptivos con los tributos y el espacio extra, para dar oxígeno.

Guía del retorno de la restauración: el calendario

Cada negocio de hostelería de Castellón tiene su casuística. Durante el estado de alarma se cerraron pero se daba la opción de servir comida a domicilio. Desde mañana, además, el cliente podrá recogerlo en el local (mostrador), con cita. Más adelante, el 11 de mayo, podrán reabrir al público sus terrazas, ahora con el nuevo aforo del 50%. El 25 de mayo se permite al bar usar un tercio del aforo del interior; y ya del 8 al 21 de junio (tercera fase), el 50% fuera y dentro. En esta se prevé que el aumento de mesas sera posible, previa autorización de cada ayuntamiento, respetando ese 50%.

Manteles y cartas de un solo uso: ideas a aplicar

Las asociaciones profesionales van preparándose para el retorno de los trabajadores a la hostelería en condiciones de seguridad para evitar contagios tanto a ellos, como a sus familias y clientes. Han pedido a la Conselleria de Sanidad poder hacer test también a asintomáticos, para plantear un retorno seguro. Además, el personal prevé ir provisto de mascarilla y los elementos de protección necesarios, en terrazas y cocina. Entre las ideas que se barajan, a falta del protocolo oficial, Ashotur contempla utilizar mantelería y cartas de un solo uso para minimizar riesgos.

Menú y café para recoger con cita: desde el lunes

Mañana 4 de mayo entra en vigor en Castellón la fase cero de la desescalada que permite a la hostelería dar un paso más para retomar su actividad, en una hoja de ruta que irá muy ligada a la evolución de los casos de enfermos de coronavirus en la zona. Aunque durante el estado de alarma se podía servir comida a domicilio, pocos son los bares que se han acogido a esta opción y muchos cerraron. Mañana sigue la entrega a domicilio (con preferencia a colectivos vulnerables) y se da la opción de recoger pedidos en el local, previo encargo por teléfono, app o e-mail, con cita previa y priorizando el pago digital.

Las frases del sector turístico de Castellón