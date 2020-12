Illa se propone ampliar las restricciones para fumar

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió recientemente con la Mesa del Tabaco, máximo representante del sector, y dejó claro que su obligación se ciñe a velar por la salud de los españoles y que, "lo antes posible", va a potenciar las restricciones con nuevos espacios libres de humo y la regulación del cigarrillo electrónico.

El ministro Illa está inmerso desde hace meses en la lucha contra la pandemia del coronavirus, pero no se olvida de la que él recuerda que es la causa de muerte prevenible "más importante" en España, el tabaquismo y las enfermedades causadas por fumar, motivo por el que fallecen cada año en España cerca de 60.000 personas.

Además, el ministro Illa está preocupado porque "hay un aumento de la prevalencia del tabaquismo en segmentos de población joven".

"Ya me he reunido como mínimo en dos ocasiones con las entidades y asociaciones que están en la lucha contra el tabaquismo, y también me he reunido con el sector (la Mesa del Tabaco) y les he dicho que nuestra obligación es proteger la salud pública de todos los ciudadanos", ha aseverado Illa en declaraciones a Efe, en alusión a un encuentro con el sector del que él mismo informó posteriormente al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).

No es muy habitual que el ministro de Sanidad se reúna con la Mesa del Tabaco, donde están representadas grandes multinacionales como Philip Morris, Altadis o BAT, así como agricultores, distribuidores y transformadores.

Interlocutor oficial

El interlocutor oficial de la Mesa del Tabaco con el Gobierno es el Comisionado para el Mercado de Tabacos, un organismo autónomo de la Administración General del Estado que depende del Ministerio de Hacienda.

Pese a ello, Illa accedió a reunirse con el sector del tabaco y les recordó que "nuestra obligación es proteger la salud de todos los ciudadanos".

"Y, por tanto, vamos a potenciar y a revisar" la regulación del tabaco "lo antes posible".

En primer lugar, Illa recuerda que "hay que cumplir la ley" contra el tabaquismo, pero también avanza que su voluntad es "aumentar los espacios libres de humo a zonas ahora no contempladas", así como "regular las nuevas formas de tabaquismo y de fumar (cigarrillos electrónicos) y contemplarlas también en la ley", porque "producen situaciones engañosas", como en el caso de la publicidad o el tema del supuesto "menor riesgo".

"Todo esto lo haremos lo antes posible, en la medida en que la lucha contra covid nos deje un espacio vamos a ver pronto realidades en este terreno", concluye el ministro de Sanidad, que mantiene así firme su lucha contra el tabaquismo.