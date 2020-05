La ilusión vuelve con la reapertura de las loterías en Castellón pese al coronavirus

La ilusión vuelve con la reapertura de las loterías, que se han reencontrado con sus clientes al llegar a la fase 1.

«El lunes fue exagerado. La verdad no esperábamos tanto movimiento en la calle. No sé si es que era el primer día, pero hubo muchísima gente y muy contenta. La ves con alegría. Lo coge con ilusión, como que le hace falta una motivación después de tanto tiempo recluida», explica Alicia Vázquez, desde la administración 11 de la calle Mayor 81. La primitiva y el euromillones, los sorteos que empiezan esta semana, son los más demandados. «Aparte de los jóvenes mucha persona mayor, que pensaba que saldrían menos, está viniendo. Eso sí, con todas las precauciones; se ponen gel en las manos, respetan los turnos para no cruzarse con nadie, mantener distancias...»

«El ambiente del lunes nos sorprendió gratamente. A lo mejor no eran tantos y el mantener las distancias hacía la cola un poco más larga, pero a pesar de que solo hay dos juegos esta semana, estaban animados, tenían ganas de volver a tener una ilusión y salir un poquito», señalan desde la nº 14 en la avenida Almassora 58 de Castelló. También reconocen que los lunes son los días más fuertes y que ayer, por ejemplo, estaba mucho más tranquilo. Aun así, la afluencia fue inferior a la de un lunes normal y muchos iban principalmente a preguntar. «Esperemos que todos vayamos consumiendo un poco por los comercios del barrio y a ver si animamos un poco esto», emplazaban.

«Ha sido un día raro, más flojo de normal, porque la gente todavía no está muy operativa, pero ha ido bastante bien, respetando distancias y turnos; de momento, positivo», explican desde la nº 1 de Castelló, en Ruiz Zorrilla. Además de gente que quería un boleto, también acudieron clientes que preguntaban por el regreso de los sorteos de la Lotería Nacional. Es el caso de Susi Martínez, de Castelló. El primero será el jueves 11 de junio y el del día del Padre, cancelado el 21 de marzo, se celebrará el 13 de junio.



Después de dos meses y medio cerrados “la reapertura ha ido mejor de lo que esperaba y ya por fin podemos volver a generar algún ingreso” explica. A lo largo del lunes fueron muchos los clientes que se acercaron a comprobar su suerte y “la gente se ha llevado algún décimo y alguna primitiva, pero en adelante no se cómo va a ir el negocio”. Mar Cabedo no es optimista con la perspectiva económica futura “la gente no está bien económicamente, hay muchas familias que lo están pasando mal así que auguramos un bajón en las ventas”. Esta es una empresa familiar y sus ingresos dependen de las ventas que tengan. En cuanto a las disposiciones en materia de seguridad en el local se han dispuesto las señalizaciones informativas sobre el aforo además de poner a disposición de los clientes gel hidroalcohólico para la desinfección de manos “todo el que se ha acercado al establecimiento ha tomado las medidas de seguridad pertinentes, la gente lo está entendiendo muy bien”.

Ilusión también la que mostraba José Rafael Martínez Mañá, residente en Benicàssim desde hace más de 35 años: "Juego ahora al Euromillón y la Primitiva, y la lotería aún no porque no empieza hasta junio. Compro todas las semanas y a los mismos números desde hace 20 años, a ver si hay suerte y me toca. Yo estoy jubilado y con lo que cobro bien, pero a ver si se lo puedo dar a mis hijas, que con esta crisis se llevarían una gran alegría".