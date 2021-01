Indignación por el colapso de coches para ver la nieve en el interior de Castellón

El temporal Filomena está causando graves problemas en el interior de la provincia de Castellón, así como en los municipios del litoral, que están sufriendo inundaciones. Sin embargo, ni las advertencias de las diferentes instituciones por quedarse en casa ante los problemas de tráfico que podrían causarse, ni la evolución de la pandemia que llega a amenazar incluso con un nuevo confinamiento domiciliario ha bastado para que cientos de personas cojan este domingo su vehículo particular dispuestos a disfrutar de la nieve.

😨Així està la N-232 a l'altura de #Catí. Per favor, no és dia per a anar a veure la neu. Les cues de cotxes obstaculitzen els treballs dels llevaneu i de la resta de serveis d'emergències. Pot haver-hi algú en risc o perill que necessite d'aquests serveis. pic.twitter.com/jVeZlI9Or7