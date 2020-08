Indignación por un concierto sin mascarillas y en el que se escupió alcohol sobre el público

La actuación musical de un dúo de DJ en un bar de ocio de Torremolinos (Málaga) y la publicación en redes sociales de un vídeo en el que se ve presuntamente a uno de sus miembros escupir alcohol de una botella sobre los asistentes, que no llevaban mascarillas ni guardaban guardando la distancia social, ha causado indignación en las redes sociales pero también en la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), según informa Europa Press.

El colectivo que agrupa a los hosteleros malagueños ha denunciado en un mensaje en su cuenta de Twitter "la gravísima irresponsabilidad" que se observa en las imágenes de la discoteca Kokun Ocean Club de Torremolinos. #Mahos denuncia la gravísima irresponsabilidad que observamos en las imágenes de la discoteca de #Torremolinos, muestra de una actitud negligente en plena pandemia. Jamás ampararemos semejante atentado a la salud pública y reiteramos nuestro compromiso con las normas sanitarias — MAHOS Málaga (@MahosMlg) August 1, 2020 Duras críticas "Muestra de una actitud negligente en plena pandemia. Jamás ampararemos semejante atentado a la salud pública y reiteramos nuestro compromiso con las normas sanitarias", sostienen en la asociación. En el vídeo, subido por varios usuarios de Twitter, se ve presuntamente a uno de los miembros del dúo malagueño Les Castizos bebiendo de una botella de alcohol y escupiendo a los asistentes, a los que seguidamente les ofrece de la misma botella; todo ello mientras bailan al ritmo de la música. Si esto es divertido creo que me estoy haciendo mayor, o que tengo la conciencia donde hay que tenerla hoy en día con todo lo que estamos viviendo respecto al Covid-19. Espero que el Ayto de Torremolinos se pronuncie. pic.twitter.com/ZxwD6Li7Cd — Ismael Cobos (@IsmaelCobos) August 1, 2020 En las imágenes difundidas por las redes sociales y que están causando mucha indignación debido a la situación actual debido al COVID-19 se puede ver a un numeroso grupo de personas que no lleva mascarillas ni guardan la distancia social tal y como han solicitado las autoridades sanitarias para contener la pandemia del coronavirus.