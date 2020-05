Isidro, el enfermero más famoso que lucha contra el coronavirus en Castellón

Ayer martes 12 de mayo se celebraba el Día Internacional de la Enfermería con ocasión del nacimiento de la pionera en este gremio, Florence Nightingale. La británica sentó las bases a mediados del siglo XIX de una profesión que desde entonces se ha convertido en fundamental para la sociedad, siendo más reconocida que nunca en estas últimas semanas durante la pandemia del coronavirus. Uno de los ‘herederos’ de Nightingale más populares a nivel nacional es Isidro Manrique, que trabaja como enfermero en el Hospital Provincial de Castellón y que cuenta con decenas de miles de seguidores en diferentes redes sociales.

‘El enfermero del pendiente’, como se le conoce en Internet, desvela cómo está siendo desde dentro una lucha contra el covid-19 que está azotando especialmente al sector sanitario, como demuestra que 49.000 de estos profesionales se hayan visto infectados por el virus solo en España. “Se ha visto que el sistema sanitario no es un ente, que detrás hay personas, que algunas han muerto y otras, como algún compañero, lleva más de dos meses sin ver a sus hijos por miedo a contagiarles”, destaca Isidro.

Este enfermero, que además ejerce como profesor y coordinador en el centro de estudios en salud CEISAL, afirma que la lectura más positiva de esta pandemia “es la capacidad de la gente de ser solidaria en situaciones difíciles. Nos ha asombrado cómo se han volcado haciendo máscaras, equipos de protección, repartiendo pizzas o bebidas, saliendo a aplaudir a las ocho cada día… ha dado sensación de una sociedad madura”, afirma el castellonense que reside en Benicàssim.

Isidro Manrique, que ha trabajado en la UCI de los hospitales de Vinaròs, el General de Castellón y el Provincial de Castellón, donde lleva ejerciendo los ocho últimos años con plaza en propiedad, asegura que la situación en su centro ha mejorado con el paso de las semanas en lo que respecta a los enfermos de coronavirus: “Nuestro centro no se ha colapsado en ningún momento y actualmente no tenemos pacientes covid, que están derivados en otros centros. Creo que parte del éxito de los números de Castellón, que son mejores que en otros puntos, es por la población, que mayoritariamente se ha comportado de una forma modélica”. Considera también que “lo que en otras ocasiones nos perjudica, como es que no haya metro, grandes conciertos o multitudinarias manifestaciones, en este caso ha sido beneficioso”.

Recuerda ‘El enfermero del pendiente’ que en su centro sí tuvieron una experiencia prematura en lo que respecta a enfermos de coronavirus con el matrimonio italiano que acudió en caravana al inicio de la pandemia, como demuestra que se tratara de los pacientes número 2 y 3 de la provincia: “Por suerte no estuvieron críticos y su presencia nos permitió prepararnos a todos los niveles por lo que pudiera pasar. Fue una experiencia a la hora de aplicar todos los protocolos de protección y tratamiento de los enfermos de esta patología”. En la misma línea, el sanitario confiesa que “la sintomatología de todos los pacientes en el Provincial ha sido similar, llamando la atención la rapidez con la que cambiaba su estado, sin darte cuenta presentaba cuadros de gravedad. Además creíamos que solo afectaba a los más mayores, pero hemos tenido pacientes críticos de 40, 45 ó 50 años. Teniendo en cuenta que yo tengo 46, no son tan mayores”, sonríe.

Opina Isidro Manrique que la covid-19 provocará además “un efecto de concienciación que cambiará la sociedad, que no será nunca igual que lo era hace cinco meses. Creo que variará nuestro comportamiento y se evitarán masificaciones”. Y es que apostilla el sanitario que “esta enfermedad ha venido para quedarse. Estaremos pendientes de la vacuna, pero para la gripe A sí que hay vacuna y sigue dejando miles de muertos”. El enfermero incide a su vez en la importancia de llevar mascarilla: “No solo es para protegernos a nosotros, sino también a la gente con la que nos cruzamos. En Japón por ejemplo lo tienen muy interiorizado y aquí no tardará en normalizarse su uso”.

Sobre las polémicas que han existido en torno a la ausencia de material de protección en algunos centros, Isidro afirma que en el Provincial “nunca se ha tenido este tipo de carencias. De hecho algún compañero ha tenido síntomas, pero no ha habido casos positivos, lo que demuestra que se han hecho muy bien las cosas”. Subraya a su vez la predisposición de todo el personal a la hora de luchar contra la pandemia en su hospital: “Al principio se fijaron unos turnos, se quitaron permisos o vacaciones y no he escuchado ni una queja. Hemos entendido la responsabilidad que teníamos y que para esto estábamos aquí”. Y nosotros que se lo agradecemos.

A continuación, un vídeo realizado en la UCI del Hospital Provincial. La poesía es del propio Isidro Manrique: