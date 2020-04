Italia suma 483 nuevas muertes y sigue frenando los contagios

Italia sigue sumando por decenas muertos por la epidemia del coronavirus: 482 en las últimas 24 horas. Con ellos, los fallecidos en el país superan ya los 23.000 y los contagios pasan de 175.000. No obstante estas magnitudes, el ritmo de de expansión de la pandemia se relentiza al ritmo del 2.02%. El número de curados también crece: casi 45.000 personas han superado la enfermedad.

Mientras, otro virus está rondando al Gobierno nacional: la crisis de la actual mayoría de progresistas y exindignados, presidida por Giuseppe Conte. Sus detractores le acusan de "no haber afrontado bien lo peor de la pandemia y, ahora, la salida ordenada, principalmente económica, del cierre nacional.

"De esta manera el país no resiste", titula el diario moderado 'Corriere della Sera', citando al diputado más veterano del Parlamento, el centrista Pierferdinando Casini, que añade: "Los graves problemas económicos nos impondrán correr para reparar, o bien no se salvará nadie, ni mayoría ni oposición". Casini da de vida al Gobirno"Un mes, quizás dos".

Los problemas podrían resolverse, o complicarse, la semana próxima en Bruselas, según la decisión que se tome para afrontar la pandemia. Sobre la mesa están los bonos (obligaciones) solo para la pandemia avalados con el presupuesto de la UE, los Eurobonos (obligaciones) que pondrían en común la deuda de todos países o solo el recurso al fondo de rescate (MES).

Italia rechaza de plano el MES, porque sospecha que sería un caballo de Troya de la troika (BCE, FMI, UE) para "gobernar" la economía nacional, como sucedió a Grecia con la crisis del euro (2008). .

Mientras, siguen los planes para el probable, aunque no seguro, desconfinamiento para el 4 de mayo. Lombardía (Milán), la zona más afectada la mitad de los contagiados y muertosnacionales son de allí-- no abrirá nada. "No estamos preparados", afirma el presidente autonómico Attilio Fontana.