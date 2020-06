Ivanisevic, entrenador de Djokovic, también da positivo por covid 19

El croata Goran Ivanisevic, actual entrenador del serbio Novak Djokovic, ha reconocido oficialmente que ha dado positivo por coronavirus. "Desgraciadamente, y después de dos pruebas negativas en los últimos diez días, he dado positivo por covid 19. Me siento bien y no tengo síntoma alguno", dice el campeón de Wimbledon 2001.

"Me gustaría informar a todos los que han estado en contacto conmigo que he dado positivo y pedirles que tengan un cuidado extra con ellos y con sus familias. Continuaré confinado, como sigo haciéndolo. Deseo a todos los que han sido infectados una rápida recuperación", añade el exjugador de Split. Ivanisevic es el último caso conocido de entrenador o participante en el Adria Tour que ha dado positivo de coronavirus. El propio Djokovic, organizador del evento, también dio positivo. La gira balcánica ha sido suspendida ya hace unos días .