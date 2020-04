"La Diputación de Castellón, pionera en el reparto de material de protección sanitaria a los ayuntamientos"

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la institución provincial en la actual situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, que se ha traducido en la puesta en marcha de un plan de choque con medidas económicas y fiscales para los municipios, además de la compra de material de protección sanitaria para los servicios esenciales de los ayuntamientos y la puesta a disposición de los municipios de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para realizar labores de desinfección.

Martí, en este sentido, ha subrayado que “estamos dando respuesta desde el minuto cero y podemos decir bien alto que esta Diputación ha sido absolutamente pionera en la adquisición y reparto de material de protección sanitaria entre nuestros ayuntamientos, algo en lo que por supuesto vamos a seguir trabajando durante estas próximas semanas“. Destaca además la certificación sanitaria del material, como por ejemplo las mascarillas FPP2 compradas, que son las recomendadas por las organizaciones sanitarias.

Hasta la fecha, la institución provincial, con una inversión en torno a los 150.000 euros, ha adquirido cerca de 80.000 guantes, 28.000 mascarillas, 2.000 trajes de protección, 1.100 gafas, 1.500 litros de gel desinfectante y 5.000 litros de lejía. Esta cantidad todavía se verá incrementada la semana próxima cuando lleguen, procedentes de China, 22.000 mascarillas más, que tienen como objetivo cubrir las necesidades del personal que realiza los servicios esenciales de los ayuntamientos y de las mancomunidades (limpieza, brigadas, servicios sociales, policía local, etc)..

Pioneros en el apartado del material y pioneros también en el “importante apoyo que está dando nuestro Consorcio Provincial de Bomberos a los pueblos de la provincia en los trabajos de limpieza y desinfección de sus entornos más sensibles”. Al respecto, son ya cerca de 60 los municipios en los que se ha acudido para actuar, recordando en esta línea que los ayuntamientos que lo necesiten deben dirigirse al Consorcio para solicitar estos trabajos.

Responsabilidad política

Con todo ello, José Martí ha subrayado que la institución provincial, “como ya dejamos claro en el pleno de ayer, va a dedicar todo su esfuerzo en combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus en nuestra provincia”, pero insiste en pedir a todos los grupos políticos de la Diputación “unidad y coherencia política, porque convertir este situación de emergencia en un campo de confrontación es algo que no entenderían los ciudadanos y ciudadanos de la provincia”.

En este sentido, solicita a los partidos en la oposición “responsabilidad” y que no planteen medidas, como la adquisición por parte de la Diputación de test rápidos de detección del Covid para la población, “porque saben que es una cuestión que no es nuestra competencia ni tiene, a fecha de hoy, ningún aval legal”. Para José Martí, “el camino ahora es no poner piedras en el camino, no generar confusión a la ciudadanía y, como dije ayer en pleno, hacer Gran Política”.