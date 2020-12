Leer la prensa escrita, una actividad segura ante el coronavirus según Sanidad

Organismos como la Conselleria de Sanidad o la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerdan que el riesgo de transmisión del covid-19 por el papel impreso es "infinitamente insignificante", por lo que la acción de coger un periódico para leerlo u hojearlo por una o varias personas, ya sea en casa o en un establecimiento público, es segura y no es causa de contagio.

Por su parte, desde conselleria se ratificó en un informe elaborado exclusivamente sobre la materia, que la presencia de los periódicos diarios en los bares y establecimientos de hostelería no contraviene ninguna norma dictada sobre prevención contra el coronavirus y que se permite el servicio de prensa para lectura compartida, siempre que se mantengan unas medidas ordinarias de higiene por parte de los usuarios y del local.

En el informe, firmado por el jefe del Servicio de Gestión de Riesgo Alimentario, Ignacio Chapa Villalba, adscrito a la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat, el Grupo de Trabajo para la Desescalada (Hostelería, Restaurantes y Cafeterías), se concluye que la normativa dictada en materia de prevención «no prohíbe la utilización de periódicos de uso compartido en la restauración», y permite que se preste el servicio, habitual en miles de bares, restaurantes y cafeterías, con tres medidas de tipo higiénico que ya están presentes en los usos sociales: el cliente que haga uso del periódico deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico y llevar mascarilla; el periódico deberá estar en un lugar concreto del establecimiento, ubicando el dosificador de gel hidroalcohólico a su lado; y el titular del establecimiento deberá supervisar que se cumplen los requisitos anteriores.

El informe de Salud Pública recogía en sus dos folios y medio de extensión las indicaciones de la OMS, así como publicaciones científicas actuales, que «el contagio por coronavirus se produce principalmente por vía aérea, resultando casi imposible que suceda a través de superficies porosas como el papel».

Con el informe, la conselleria que dirige Ana Barceló da respuesta a algunas consultas que habían realizado organizaciones profesionales, empresarios hosteleros a título particular y también departamentos de sanidad y policía local de algunos ayuntamientos valencianos, que ven ahora despejadas las dudas, normalizándose el servicio de periódicos tradicional en los bares.

A estos pronunciamientos favorables a la lectura de la prensa escrita en tiempos de coronavirus se sumó también la Asociación de Medios de Información (AMI), que recordaba que "nunca se ha documentado la transmisión del covid-19 a través de papel de periódico ni tampoco por su uso compartido".

"Las primeras investigaciones científicas sobre la transmisión del virus a través de superficies sugieren que las porosas tienen menor potencia y durabilidad", señala el comunicado de AMI, que también subraya el hecho de que "los periódicos son aún más estériles debido a la tinta y el proceso de impresión".

Además, los editores, así como la cadena logística que permite la llegada de los periódicos a su destino final, han adoptado "las precauciones de seguridad necesarias en las plantas de impresión, el proceso de distribución, los quioscos y las entregas a domicilio", según informa la AMI.

Investigaciones de universidades alemanas

La OMS considera que "la probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus por un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas es bajo".

En esa línea, no solo la OMS tacha de "infinitamente insignificante" el riesgo de contagiarse porque una o varias personas consuman el periódico. También las investigaciones científicas llevadas a cabo por las universidades de Brochum y Greifswald, en Alemania, han conducido al mismo resultado: el papel, al ser poroso, es una de las superficies más resistentes y su exposición a la contaminación es prácticamente "ínfima".

"Los periódicos son bastante estériles debido a la forma en que se imprimen y al proceso de producción por el que pasan", sostiene por su parte el virólogo noruego George Lomonossof, uno de los mayores expertos en el virus, que trabaja en una vacuna en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes.

"No hay casos"

La Asociación Internacional de Medios de Información (INMA), por su lado, ha recordado que "nunca ha habido un incidente documentado en el que el covid-19 haya sido transmitido por un periódico, revista, carta impresa o paquete impreso, según los principales médicos y científicos del mundo", entre los que cita, además de los pertenecientes a la OMS, a la revista científica 'Journal of Hospital Infection', al National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estados Unidos y al John Innes Center.

'The New York Times', en un artículo firmado por su editora de Salud, Tara Parker-Pope, que cita a expertos de referencia, destacó que "el riesgo de infectarse por manipular el correo o los paquetes es extremadamente bajo y, en este momento, sólo teórico. No hay casos documentados de alguien que haya enfermado por abrir un paquete o leer un periódico".

La supervivencia de los virus en los objetos no depende solo de la cantidad de patógenos, sino también de factores como la calidad de la superficie, la temperatura, la humedad y la radiación solar. Más allá de la opinión de los expertos, la AMI recalca en su nota que el proceso de impresión de los periódicos está automatizado y que la distribución de la prensa se lleva a cabo "con las más estrictas medidas de seguridad".