Llamamiento urgente para encontrar enfermeros en Castellón por la crisis del coronavirus

El Departamento de Salud de Castellón ha lanzado un aviso en el que señala la necesidad urgente de incorporar enfermeros y enfermeras que, en la actualidad, no se encuentren trabajando, independientemente de que se encuentren inscritos en la bolsa de trabajo temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Las personas interesadas en incorporarse deben llevar su currículum vitae al departamento de Recursos Humanos del Hospital General de Castellón, a la atención de Antonia Valero, directora de Enfermería del centro, según ha confirmado el propio Colegio de Enfermeros de la provincia.

Según se ha publicado hoy en Mediterráneo, los profesionales sanitarios del Hospital Provincial y del Hospital General Universitario, de Castelló, del Hospital de la Plana, de Vila-real, del Hospital Comarcal de Vinaròs, así como de todos los centros de salud de la provincia se enfrentan al coronavirus todavía sin el material adecuado. Ahora se destapa también la necesidad de personal para detener una pandemia que en lo que respecta a la provincia se ha cobrado ya 14 muertos.

«Esta crisis sanitaria no tiene comparación, los días de trabajo se hacen eternos, sin apenas parar ni un minuto, ya que tenemos que prepararnos para lo que va llegando. Son continuos los cambios asistenciales y lo que para un día es correcto al día siguiente se cambia de protocolo. Nuestro nivel de exposición es máximo», confesaban fuentes del Hospital General de la capital de la Plana a este periódico. «La situación no es de miedo, pero sí que hay muchos nervios e inquietud, ya que no sabes si puedes estar infectada o no, pero no puedes dejar de hacer tu trabajo. El nivel de estrés en estas jornadas es máximo y a muchos compañeros les afecta incluso en la vida diaria», añadían.