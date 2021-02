La Magdalena y las Fallas serán lectivas finalmente

La Magdalena y las Fallas serán lectivas. El Consell quiere que en estas fechas no haya vacaciones escolares para evitar cualquier tipo de fiesta alternativa y un mayor contacto social. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló ayer que, hasta que no haya una vacunación o inmunización «masiva» contra el coronavirus, es «muy difícil que puedan plantear fiestas». De ahí que anunciara que pedirán a los diferentes ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados laborables para no favorecer ningún tipo de celebración.



Así lo explicó, junto a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, tras la reunión de la comisión interdepartamental, en la que se analizó la evolución de la pandemia, el alzamiento de algunas de las limitaciones impuestas y el mantenimiento de otras.



Por tanto, con esta propuesta encima de la mesa, se busca zanjar una polémica que en el caso de Castelló se planteó después de que la alcaldesa, Amparo Marco, propusiera que la Magdalena fuera lectiva, medida que rechazó el Consell Escolar Municipal el pasado lunes al acordar seguir con las vacaciones como se habían programado tiempo atrás.



Ante la controversia surgida, desde la Conselleria de Educación remitieron ayer a las declaraciones del conseller, Vicent Marzà, en las que afirmó que aprobarían lo que diga el Consell Escolar Municipal y «lo lógico sería que hubiera un criterio emanado de Sanitat y tomar decisiones en función de la situación». Marzà también estuvo ayer en la comisión interdepartamental donde se abordó esta cuestión y se decidió instar al Ayuntamiento de Castelló a que dicha semana sea lectiva.



En este sentido, Puig recalcó que es «evidente que en estos momentos no estamos en condiciones de que se realice ninguna fiesta aún» y si bien no se puede prever qué ocurrirá en el futuro porque dependerá de la evolución de la pandemia, considera que «a corto y medio plazo no parece que estemos en una situación de normalización».

Sanitat

Al respecto, la consellera de Sanitat informó que a lo largo de la semana que viene mantendrá una reunión con el Ayuntamiento de Castelló para marcar las «líneas rojas sanitarias» que se deben respetar durante los días en que se celebraría la Magdalena. Según Barceló, es «necesario» que ambas administraciones mantengan «una coordinación para poder evitar cualquier situación que entendamos que no es compatible con el momento que estamos viviendo y con las restricciones y resoluciones que se dicten».

Postura de la alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa destacó ayer que, desde el principio, defendió que si no hay fiestas «deberían mantenerse las clases, no solo para evitar problemas de conciliación a las familias, sino también para evitar situaciones de riesgo sanitario y no propiciar un ambiente festivo precisamente cuando estamos pidiendo a la ciudadanía la máxima prudencia para contener los contagios». «Trasladé a la Generalitat nuestra preocupación, por lo que valoro que el presidente y la consellera sean sensibles con esta situación», afirmó.

El Consell Escolar se reúne el lunes para cambiar festivos

El Consell Escolar Municipal de Castelló mantendrá una reunión de urgencia este lunes ante la recomendación del ejecutivo autonómico para debatir una propuesta que incluye el traslado de los festivos de la Magdalena a las últimas jornadas lectivas del curso, al lunes de San Vicente y al viernes 30 de abril.

Así, el órgano consultivo volverá a abordar la modificación del calendario académico. Su presidente y edil de Educación, Francesc Mezquita, explica que «con los criterios que nos proporciona ahora la Conselleria de Sanitat consideramos necesario una nueva decisión, con el mayor consenso posible».

Esta será la cuarta vez que el ente se pronuncia sobre la semana de Magdalena, aunque los nuevos criterios sanitarios «hacen necesaria esta consulta», insiste Mezquita sobre la reunión. La propuesta que tratará el encuentro del lunes ha sido desarrollada por el consistorio como alternativa si finalmente se tenían que mantener las clases. De este modo, los cinco días festivos se distribuirán dentro del mismo curso, tal y como marca la normativa sobre cómo se debe proceder con los festivos locales, puesto que el protocolo establecido no permite trasladarlos al curso siguiente.

El Consell Escolar tiene representación de madres y padres, alumnado, docentes, equipos directos, colectivos vecinales y la propia administración.