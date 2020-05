Más de 2.000 aspirantes al carnet de conducir, pendientes en Castellón

Las 90 autoescuelas de la provincia reabrirán, en principio, el día 26 de mayo, pero el Gobierno aún no ha concretado las normas higiénico sanitarias para retomar clases presenciales y cómo y cuando los aspirantes podrán sacarse el carnet de conducir. En otro año, durante estos tres meses hubieran sido 2.000 personas pero este 2020, con el confinamiento no ha podido ser.

«La vuelta a la actividad será escalonada, pero estamos esperando que el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Tráfico se pronuncien», dice Ramiro Traver, director de Asfalt, quien apunta que «Sanidad aún no ha comunicado las medidas de actuación para que las autoescuelas podamos aplicar un protocolo en las aulas, zona de administración, vehículos o lugares donde se realizan las pruebas prácticas, entre otros». «Nos preocupan las medidas de seguridad. La salud de nuestros alumnos, empleados y examinadores está por encima de cualquier otra cuestión», añade el responsable de Asfalt.

En la misma línea, el presidente de la asociación provincial, Antonio Pertegaz, explica: «Todavía no nos han enviado las directrices a seguir en relación a los alumnos en los exámenes. A nivel nacional hemos remitido una propuesta a Sanidad a ver si la aprueban», señala.

«Los alumnos, al igual que las autoescuelas, son los gran perjudicados», resume Traver. «En Asfalt tenemos aspirantes que, estando preparados, tanto para el teórico como el práctico, no disponen de información de cómo ni cuándo se podrán examinar. Ante está situación global que ha paralizado toda nuestra sociedad no hay pautas ni plazos establecidos», añade este responsable.

En la autoescuela de Pertegaz, por ejemplo, se quedaron unos 15 o 20 con fecha para el práctico el 23 de marzo, a los que hay que sumar otros tantos para hacer el test del teórico al día siguiente del estado de alarma.

TESTIMONIO // Aitana es una alumna de la autoescuela Asfalt de Castelló que se quedó a las puertas de examinarse cuando se declaró el confinamiento. «Mi intención era sacarme el carnet. Como el teórico lo llevaba muy bien, la idea era presentarme a este para luego hacer el práctico, pues, con los retrasos que había anteriormente con este último, si no iba ya subiendo», explica. «Yo ya estaba lista para hacer el teórico. Tenía que hacerme el certificado médico. Y ya no pude. La mala pata es que ya estaba muy preparada», lamenta, y añade: «Todo lo que he avanzado del teórico no lo quiero perder. He pillado una autoescuela de la que estoy contenta, porque me asesoran en todo momento. Tengo la suerte de tener el apoyo de ellos online y me dan todas las posibilidades para que desde casa pueda hacerlo», señala. Sigue haciendo tests para no olvidar lo aprendido. «Es una ventaja tener el carnet porque te da muchas posibilidades, no tener que depender de los padres, puedo ayudarles en caso de necesidad e incluso de cara a un trabajo», concluye.

CLASES ‘ONLINE’ // Los que se quedaron a las puertas están siguiendo la formación online a través de la plataforma virtual y han seguido en contacto con sus profesores, pero esto no suple a las clases presenciales, explica Pertegaz. «La teleformación es un gran complemento, pero no una alternativa a la presencial», añade Traver.

Durante la pandemia, en el caso de Autoescola Asfalt, el aula virtual ha servido para mantener los conocimientos ya adquiridos y aprender conceptos nuevos, pero no nos engañemos, con el confinamiento no ha habido otra posibilidad. Cuando podamos volver a la normalidad el aula presencial recuperará su papel más importante: la sensibilización y educación de nuestros futuros conductores.Una buena formación es una inversión en seguridad vial y en empleabilidad.

El permiso de conducir es indispensable para muchos trabajos y ocupaciones de modo que, quien lo posee, multiplica sus probabilidades de hallar un empleo. Hay que tener en cuenta que una buena base de conocimientos en formación vial ayuda a anticiparse a posibles peligros, siendo la mejor medida de prevención de accidentes.

EXÁMENES // Clarificado el protocolo, «si Tráfico nos da posibilidad de ir presentando listas de exámenes empezaremos a funcionar», explica Pertegaz. «Todas las que se presentaron en marzo se paralizan y se anulan. Ahora tendremos que hacer nuevas», añade el portavoz provincial que no está conforme con el sistema de gestión de las citas porque traslada el tapón a las autoescuelas.

Desde la Jefatura Provincial informan confirman que no consta una fecha señalada para retomarlos, si bien en el momento en el que se reciba las indicaciones de hacerlo, se efectuará siguiendo todas las recomendaciones sanitarias que se vayan dictando. El año pasado la Jefatura Provincial entre marzo y mayo hizo 4.218 expediciones de carnet en la provincia. A nivel anual, en 2019 la Dirección General de Tráfico otorgó 8.878 permisos a nuevos titulares de carnet de Castellón, 2.219 al trimestre. No obstante, el representante provincial de las autoescuelas señala que «habrá que ver la situación económica de muchos alumnos, pues sin duda se habrá resentido, porque algunos estarán en paro y otros que pretendían apuntarse habrán tenido miedo de reservar».

ERTE // En cuando a las plantillas, el representante provincial explica: «Pretendemos que se haga como en la hostelería cuando se retome la actividad de forma que se pueda mantener los ERTE de empleados en empresas con varios trabajadores y todos no puedan funcionar o ampliar el ERTE a la productividad.