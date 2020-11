Mayores de Castellón sin ocio por el covid

El cierre de los bares y suspensión de actividades grupales de los centros de jubilados desde el 6 hasta el 9 de diciembre en Castelló es acogido con resignación por los distintos colectivos.

Ismael Verdoy, presidente de la asociación San Miguel, califica de «fatal» la situación: «El bar está cerrado. Solo está abierta la peluquera, esteticien y podólogo, con cita previa y de uno en uno. Todas las actividades están suspendidas». Una situación que es común a todos los de la capital de la Plana.

«Aquí en el bar de los jubilados se está más seguro que en cualquier terraza. Yo lo no comprendo, aquí en este centro, es una actividad segurísima; está muy bien cuidado». «Antes aquí por la mañana venía gente a desayunar, a almorzar; había meneo. Después, por la tarde había siete u ocho mesas jugando a las cartas de gente mayor; que pasaban de dos a tres horitas y hacían actividades, como yoga, gimnasia, pintura en tela y al óleo, cerámica. Toda la semana, mañana y tarde. Ahora esto es un cementerio. Han acabado con toda la vida social», lamenta.

Víctor Ayuste y Mamen Giner regentan el bar de la Panderola, que está cerrado desde el sábado 7 por la restricción. «Lo entendemos, lo acatamos y respetamos. Sinceramente, lo hemos cogido bastante bien. Es un centro de jubilados y nuestros clientes son gente mayor, que son los que lo están pasando peor y más riesgo tienen por el covid y queremos que estén bien. Esperemos que el 9 nos dejen abrir», señala.

No obstante, defiende el suyo como un espacio seguro, ya que a este tipo de locales les pusieron unas normas muy estrictas para reabrir. «Nosotros teníamos unas medidas que cumplíamos a rajatabla, intentábamos que todos fueran con mascarilla, que entraran una puerta y salieran por otra. Tenemos alfombrillas de desinfección a las puertas, que otros bares no las tienen; en los accesos e, incluso, en los cuartos de baño geles de manos... Tenemos una terraza muy amplia, con mesas separadas, distancia social, no se permitía fumar... Por esa parte te da rabia, porque si la gente mayor va a seguir saliendo, y tiene que ir a otros establecimientos, posiblemente no van a tener las medidas que teníamos nosotros», señala.

Por su parte, el presidente de este centro, Javier Belloví, coincide con Ayuste en que la restricción "me parece bien porque así evita los problemas de las personas mayores, que somos personas de riesgo». Sin embargo, reconoce que este 2020 está ya dado por perdido porque «actividades hemos hecho un mes solo, porque al cerrarnos ahora el local ya no se ha podido hacer nada más». «El baile que se hacía no se puede hacer porque estaban juntos. La gente mayor venía a jugar a dominó y cartas dentro de un salón en grupos de cuatro a metro y medio de distancia», añade. «Jugaban con las medidas que estableció el ayuntamiento, solo cuatro, se desinfectaba dominó y cartas, no se permitía que hubiera nadie mirando...», indica Ayuste.

Resto de la provincia

En el resto de la provincia, la actividad es mínima. En Vila-real, los centros también están cerrados y sin actividad, según fuentes municipales. En Almassora por ejemplo las restricciones del 6 no les afectaron, porque solo había un bar y desde el covid decidió no abrir porque no había gente. En Benicàssim, la Garrofera ya no hace actividades desde que se decretó el estado de alarma. Informa Eva Bellido. En Burriana, igualmente, están cerrados desde marzo, y el CEAM tiene también cerrado el bar desde ese mes. En Alcalà no hay actividades tipo baile, pero sí se atienden consultas de fisioterapia, centro podológico y logopedia previa cita. El bar está abierto, igual que en Alcossebre, que tiene las actividades suspendidas, según fuentes municipales. José Vicente Fauco, de la asociación de jubilados de Alcalà explica: «Tenemos un gimnasio con plazas limitadas. El aforo se ha visto reducido según lo que marca la ley». «El bar tiene dos terrazas exteriores y una dentro. Está a un tercio, pero tiene terreno», expresa. «Es un bar público no solo de jubilados, hay gente de todas las edades», señala. Tenía un salón anexo en el que se hacían bailes, conciertos, charlas, que "está todo eliminado y no se puede hacer», indica.

En L’Alcora la asociación l'Alcalatén de l'Alcora, ha acordado mantener cerradas las oficinas -de momento- durante todo lo que queda de año. Asimismo decidió no cobrar las cuotas pendiente de 2020 y las ya cobradas canjearlas -sin ningún coste- para ser válidas el año 2021. Asimismo, no distribuirá el tradicional aguinaldo de la asociación.

Mientras, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de la capital de l’Alcalatén, las oficinas permanecerán abiertas los lunes, miércoles y viernes de las 9.30 a las 12 horas. La entidad ya tiene a disposición de los socios la lotería de Niño. Asimismo comunica que los aguinaldos de Navidad se repartirán los días 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 9.30 a las 6 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Finalizado este plazo la Asociación permanecerá cerrada hasta nueva orden. Informa Javier Nomdedéu