Los mayores se digitalizan y pasan el encierro entre videollamadas y chats en Castelló

El 69% de los mayores de Castelló se comunica con sus familiares y amistades de forma diaria y solamente un 3% lo hace una vez a la semana durante el confinamiento. Así lo confirma el estudio realizado por el Grupo Mediterránea (Impala e Intur Sport) sobre una muestra de 3.127 castellonenses mayores de 55 años en el que queda reflejado el comportamiento de estos durante los dos meses de estado de alarma debido a la pandemia del covid-19.



La encuesta arroja otros datos de interés que ponen de manifiesto el buen comportamiento de los mayores y acatamiento de las normas durante este tiempo ya que un 24% no ha salido de casa, incluso le han llevado la compra a la propia vivienda, mientras que un 62% ha salido solamente una vez por semana para realizar las compras básicas y un mínimo porcentaje, un 2%, ha dejado su hogar para este menester.

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías, casi todos utilizan alguna herramienta tecnológica de comunicación: un 66%, el WhatsApp; un 31% realiza videollamadas; un 13% también utiliza correos, frente a un 17% que no hacen uso y tan solo un 4% que no las conoce. Además, la gran mayoría asegura sentirse bien en el confinamiento en cuanto a su estado de ánimo se refiere, frente al 2% que está mal.

ATENCIÓN ESPECIAL

La empresa que ha realizado la encuesta, presidida por Javier García Ovejero, ha detectado que de las 3.127 personas encuestadas, un total de 61 personas necesitan atención especial, por lo que se ha procedido a atender o derivar a los recursos pertinentes. En la mayoría de casos -- 47 personas de estas 61-- se ha realizado un seguimiento quincenal de atención telefónica para valorar la evolución de su estado y, por otra parte, se ha impulsado al Servicio de Atención psicológica a 12 personas, 1 persona al servicio de teleasistencia, y por último, a otra a un recurso interno de la concejalía del Mayor de chats participativos.

EJERCICIO FÍSICO

Por otra parte, el ejercicio físico es otra de las cuestiones que los mayores de Castelló lo ven como necesario ya que la mayoría de los encuestados lo practican a diario, seguidos de los que lo hacen dos o tres días a la semana y de los que no hacen deporte durante el confinamiento. Finalmente, una de las conclusiones más significativas del estudio es que el 90% de los mayores --el 60% tiene más de 70 años-- que han participado en el mismo destaca que hay que disfrutar el presente, que la vida es efímera y hay que vivir cada momento y disfrutar de lo cotidiano y de los seres queridos, a abrazarlos y ser más cariñosos. La incertidumbre en el futuro, la inseguridad económica y la intranquilidad política, así como la concienciación y el cuidado del medio ambiente están entre las preocupaciones más mencionadas por los mayores encuestados por el Grupo Mediterránea.