La mayoría de las esmalteras de Castellón detiene la producción aunque el decreto permitiría su actividad

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha emitido hoy un comunicado relativo en el que se destaca que la mayoría de las firmas de este sector del clúster azulejero castellonense va a detener su producción tras el Decreto Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, emitido en la noche del domingo, pese a que la norma les permitiría continuar con su actividad, criticando la premura de dicho decreto y solicitando más tiempo para frenar su funcionamiento. Un decreto el emitido por el Gobierno por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, dada la especial circunstancia de estado de Alarma en nuestro país ante la pandemia de Coronavirus.

De la lectura del Real Decreto se podría desprender, según el comunicado, que las empresas fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos podrían seguir desempeñando su actividad al estar encuadradas dentro del punto 1 del anexo del citado Real Decreto al ser Industria Química: “La industria Química podría estar considerada como sector esencial en el anexo de la Ley 8/2011, de ahí que, de considerarlo apropiado, podríamos seguir manteniendo nuestra actividad, como hasta ahora”.

Aún así, según indican, “la mayoría de nuestro sector está pensando en disminuir su actividad, dejando solamente los servicios mínimos requeridos para el correcto mantenimiento de nuestras instalaciones”. Así, como ya han venido haciendo, “se seguirá potenciando el teletrabajo en aquellos puestos donde se pueda hacer y, velando por la seguridad de todos los trabajadores con las medidas adoptadas tal y como se ha hecho desde el inicio de esta crisis”.

Por ello, desde ANFFECC indican en primer lugar que no pueden más que mostrar su “preocupación ante la publicación del Real Decreto Ley 10/2020 el día de ayer. La publicación tuvo lugar, aproximadamente, a las 23.30 del día 29 de marzo, lo que hizo que las empresas no supieran que hacer hasta esas horas, no dejando margen de maniobra alguno para adoptar las decisiones pertinentes”.

Además, añaden, “se dio el caso de que se fueron filtrando borradores del Real Decreto Ley que han provocado, aun más si cabe, una situación de inseguridad para el tejido empresarial español”. E insisten: “no es de recibo que, hasta casi la media noche, los trabajadores de nuestras empresas, al igual que los de todas, no supieran si al día siguiente podían ir a sus empresas o no. Tanto el aviso por parte del Gobierno (sábado a las 19.00 horas), como la publicación (23.30h), han dejado prácticamente sin reacción a muchos sectores industriales”.

De hecho, comentan que son muchas las preguntas que surgen ahora mismo “respecto a pedidos, mantenimiento de instalaciones, recepción de materias primas, etc…de las cuales, no tenemos respuesta”. Como han venido diciendo, “mantener la actividad de algunos sectores productivos es esencial para garantizar la estabilidad económica, así como para mantener los puestos de trabajo con garantías, y viendo el texto del Real Decreto, difícilmente esto se va a conseguir”.

CONSIDERACIÓN COMO SECTOR ESTRATÉGICO

A su vez, en dicho sector hay algunas empresas que tienen relaciones comerciales con sectores considerados esenciales, y que seguirán cumpliendo con sus obligaciones para con ellos: “Consideramos necesario poder seguir cumpliendo con nuestras obligaciones para nuestros clientes, de ahí que sea vital poder seguir suministrando nuestros productos y cumplir con todos los pedidos recibidos con anterioridad a la publicación del Real Decreto Ley”.

Además, desde ANFFECC se sigue echando en falta, a día de hoy, las ayudas económicas prometidas por el Gobierno Central: “No hemos visto que se esté garantizando liquidez al sistema ni al sector empresarial”. Insisten en que necesitan de tales ayudas “para hacer frente a la situación actual, tanto desde el punto de vista de los trabajadores de nuestras empresas, como para poder garantizar una correcta vuelta a la normalidad, debido a la situación de crisis en la que estamos inmersos”.

Nuevamente, desde la Asociación, quieren mostrar su “apoyo a todo el colectivo médico, fuerzas de seguridad del Estado y a la ciudadanía en general por el buen trabajo que están haciendo, poniéndonos a su servicio en todo cuanto podamos ayudar para conseguir superar esta situación”.

Tal y como ya indicaron la semana pasada, desde el sector de esmaltes esperan que el Gobierno sea consciente de que “mantener y proteger al tejido empresarial español, será la mejor de las armas para garantizar los puestos de trabajo futuros y la marcha de la economía, que sin duda va a verse muy afectada por esta paralización”.