Los médicos de Castellón se suman a la llamada al orden a los jóvenes frente al virus

La junta directiva del Colegio de Médicos de Castellón se suma al llamamiento a la ciudadanía para el cumplimiento de las medidas de prevención frente al coronavirus y piden a los castellonenses, en especial a los jóvenes, que no bajen la guardia. Los facultativos insisten en la necesidad de mantener las distancias y normas de higiene para evitar que surjan nuevos brotes, tras las imágenes de fiestas ilegales y aglomeraciones registradas en Alicante y otras zonas de España. Por el momento, los incidentes son de menor gravedad en Castellón, donde sí tramitan diariamente denuncias por no llevar mascarilla o no guardar el metro y medio de distancia.

Este mismo llamamiento colectivo a los más jóvenes lo relizaron también ayer los alcaldes de la provincia, como recogió Mediterráneo. Los munícipes anunciaron que reforzarán los controles y vigilarán sucesos como los acaecidos en l’Alcora, donde la Policía Local tuvo que intervenir ante botellones y aglomeraciones con hasta 30 vehículos en el paraje de San Vicente y el ermitorio.

Desde el colectivo médico hacen hincapié en que, aunque el país se encuentra en el periodo de vuelta a normalidad, la pandemia no está erradicada y el riesgo de contagios afecta a jóvenes y mayores, sin distinción de edad.

El Colegio de Médicos incide, a la vista de imágenes que muestran botellones y fiestas alegales realizadas en distintos puntos de la geografía nacional, «en la necesidad de que los jóvenes respeten estas recomendaciones porque, si bien ellos pueden ser un grupo de población con menor riesgo de contagio, pueden ser vector de transmisión del virus a sus familiares, padres y abuelos cuando vuelven a sus domicilios».

RECUERDAN EL ESFUERZO / A los jóvenes, así como al resto de los castellonenses, el colectivo les recuerda la durísima labor realizada por los sanitarios durante las semanas más duras de la pandemia. «Los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y el resto del personal hemos hecho un importante esfuerzo, con coste de vidas de compañeros, para atajar la pandemia y ahora debe ser la sociedad quien ponga de su parte para evitar la reproducción de este virus», reclaman.