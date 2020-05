Los médicos de familia de Castellón, en primera línea contra el coronavirus

Los centros de salud son la puerta del ciudadano a la atención sanitaria, por su proximidad. Cuatro médicos de familia de la provincia abordan su trabajo durante la pandemia, así como valoran el reto que tienen por delante, a partir del lunes, cuando tomaran las riendas del control del coronavirus al encargarse de la detección precoz de casos mediante las pruebas PCR.

«Echamos en falta una organización más unificada»

Zaira Correcher es doctora en el centro de salud de Almassora. Ha visto en las últimas semanas como se reorganizaban las consultas y las agendas con el único objetivo de combatir el coronavirus. Ahora espera instrucciones para saber qué papel jugarán los médicos de Primaria a partir de este próximo lunes. «Echamos en falta una organización más unificada, no nos han informado de qué funciones vamos a tener que realizar, estamos capacitados pero tenemos los recursos justos», señala la también vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en la Comunitat. «No hay que bajar la guardia», aconseja Correcher.

«Al día puedo llegar a realizar hasta 60 consultas telefónicas»

Toda la asistencia de Onda y los municipios cercanos se agruparon en el centro de salud número uno, donde pasa consulta el doctor Roberto Méndez. La actividad es frenética, la mayoría de consultas son telefónicas para evitar contagios entre los pacientes, pero al día «podemos llegar a realizar hasta 60, ya que trabajamos en turnos de 12 horas». «No sabemos nada, más allá del comunicado del Ministerio sobre el papel de Primaria a partir del lunes. El hecho de que podamos realizar PCR es clave y debería haberse hecho desde el principio para no hacer un seguimiento a ciegas y evitar muchos casos», explica este joven médico, quien resalta que ya hay pacientes que han llamado al centro interesados en poder efectuarse ya la prueba diagnóstica.

«No sabemos aún nada de esta medida que es tan improvisada»

El médico de familia Vicente Pascual lleva más de 25 años dedicado a la atención sanitaria más cercana al ciudadano. Espera, al igual que todos sus compañeros, las instrucciones de Sanidad, «porque no sabemos nada de esta medida que resulta improvisada, porque quieren ponerla en marcha el lunes y no tenemos noticias, no sabemos cómo quieren implantarla». «Confíamos en que nos doten de los recursos humanos y material», señala este doctor de centro salud Palleter de Castelló, que ya cuenta con el doble circuito, uno para enfermos respiratorios y otro para el resto de patologías.

«Primaria ha sufrido un menoscabo desde el 2008, por lo que ahora deberían ponerla en valor», resalta, al tiempo que explica que ahora la carga asistencial se verá incrementada por los pacientes con coronavirus, a pesar de que ya han sido ellos los que se han encargado de hacer el seguimiento de los casos leves que nunca han llegado a ser diagnosticados por pruebas al carecer de ellas.

«Me contagie y, cuando volví, el seguimiento ha sido a ciegas"

Josep Ignasi Gelabert es uno de los médicos de Primaria de la provincia que se contagió de coronavirus por falta de material de protección. Afortunadamente, su caso fue leve. Hace ya varias semanas que retomó su actividad en el centro de salud de Vinaròs, donde considera que uno de los principales problemas para hacer frente a la pandemia es la falta de pruebas PCR. De ahí que aplauda que, a partir del próximo lunes, tengan potestad para prescribirlas. «Esto se debería haber implantado mucho antes, porque hemos hecho los seguimientos a ciegas sin saber si los pacientes con síntomas sospechosos tenían la enfermedad».

Se muestra pesimista sobre los refuerzos que prevea Sanidad. «El tema de las consultas telefónicas está desbordado y llevamos dos meses sin ver a nuestros enfermos crónicos».