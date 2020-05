Médicos mileuristas contra el covid en Castellón

Una nómina de solo 1.121,34 euros al mes. Este es el salario de los médicos que decidieron apuntarse a la bolsa de empleo de la Conselleria de Sanidad para hacer frente a la crisis sanitaria. Son los que están en primera línea en el combate contra el coronavirus. El principal sindicato médico de la Comunitat, CESM-CV, ha denunciado a través de sus redes sociales lo que consideran «una nómina de desprecio». En concreto, el ejemplo que han tomado es el de un médico contratado en el Hospital de la Plana de Vila-real para aliviar la presión asistencial generada. «El empleado de un supermercado, con todos nuestros respetos, cobra más que un facultativo, tras años de formación», denuncian desde la entidad.

El salario que la Conselleria está abonando a estos médicos es similar al que percibe un residente y difiere de la cuantía mensual que cobran sus compañeros de profesión. Las nóminas en el ámbito sanitario varían según la carrera profesional y el número de guardias que se realizan. Por ejemplo, un médico de unos 40 años con una plaza en propiedad puede percibir alrededor de los 3.000 euros al mes, mientras que un doctor con todos los complementos puede llegar a tener un sueldo superior a los 4.000 euros de media --siempre en bruto--.

«La gente no come de aplausos, está muy bien el reconocimiento, nos sentimos apoyados, pero no puede ser que aquellos médicos que han sido contratados para hacer frente al coronavirus estén cobrando poco más de 1.000 euros», señala el portavoz del colectivo, Andrés Cánovas.

Otro desencuentro

Sin duda, este es un nuevo desencuentro entre los facultativos y la Conselleria, tras la presentación de varias demandas por falta de material de protección para los sanitarios, lo que ha provocado numerosos contagios entre estos profesionales. Las relaciones entre ambas partes están prácticamente rotas, aunque este próximo jueves volverán a sentarse en la mesa sectorial convocada por Sanidad con los sindicatos. Un encuentro que no tenía lugar desde el pasado mes de marzo, tras el estallido de la pandemia, a pesar de las continuas peticiones sindicales a la Conselleria.

Ayer en una entrevista en la radio, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, subrayó que la intención de su departamento es prorrogar hasta diciembre las contrataciones de personal sanitario realizadas para reforzar la asistencia ante el repunte de pacientes afectados por el coronavirus porque aún no se sabe cómo va a evolucionar la crisis sanitaria y «hay que estar vigilantes». «Necesitamos a todos los profesionales, los necesitaremos para poder cumplir con las exigencias del Ministerio en esa desescalada», remarcó la consellera.